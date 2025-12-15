Bogdan Rodeanu, considerat un apropiat al lui Ionuț Moșteanu, este principala opțiune a USR pentru portofoliul de la Ministerul Apărării. Deputat USR, Rodeanu este vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților.

Bogdan Rodeanu propus la Ministerul Apărării

USR intenționează să propună un apropiat al fostului ministru Ionuț Moșteanu, obligat să demisioneze din cauza unor probleme legate de studii, la conducerea Ministerului Apărării Naționale. Bogdan Rodeanu ar fi propunerea USR, conform unor surse politice citate de publicația Cotidianul. Aceleași surse arată că au avut mai multe discuții în USR pe acest subiect.

Șeful partidului, , a vorbit inclusiv cu președintele Nicușor Dan în legătură cu viitoarea propunere la . Bogdan Rodeanu este deputat de Galați și se află la al doilea mandat parlamentar.

După demisia lui Moșteanu, vicepreședintele Comisiei de Apărare din a treansmis un mesaj pe Facebook în care i-a mulțumit acestuia pentru demersurile făcute prin programul SAFE.

„Dar mai știu ceva: altfel decât s-a făcut până acum, toate achizițiile din SAFE vor fi avizate de CSAT și contrasemnate de Prim-ministrul României. Iar pentru asta îi mulțumesc lui Ionuț Moșteanu — și personal, și în numele interesului național pe care îl susțin fără ezitare. Vom discuta cu calm, în zilele următoare, despre noua nominalizare din partea USR pentru funcția de ministru al Apărării. Iar cu acordul Președintelui României, aceasta va fi oficializată”, spunea Rodeanu.

Ce nume au mai fost vehiculate la Ministerul Apărării

În prezent, mandatul este deținut ca interimar de Radu Miruță, cel care ocupă și portofoliul de la Ministerul Economiei. Pentru conducerea Ministerului Apărării Naționale au fost vehiculate mai multe nume ale unor din USR. S-a speculat despre o eventuală numire a lui Sorin Sipoș sau a lui Nicu Fălcoi. Pe lista scurtă s-au aflat, de asemenea, Alexandru Dimitriu și Ștefan Pălărie.

Potrivit surselor citate, Nicu Fălcoi va rămâne însă în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A.

Funcția de ministru al Apărării a devenit vacantă în 28 noiembrie, în urma demisiei lui Ionuț Moșteanu. Acesta a fost nevoit să se retragă în urma unui scandal de presă cauzat de problemele pe care le are cu diplomele de studii. Jurnaliștii au decoperit mai multe CV-uri oficiale ale acestuia în care erau diferențe mari în ceea ce privește școlile urmate. Mai mult, și-a trecut chiar o facultate pe care nu o absolvise.

Ulterior, președintele Nicușor Dan, la propunerea premierului, l-a desemnat pe Radu Mitruță în funcția de ministru interimar al Apărării.

Ce studii are Bogdan Rodeanu

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților, Rodeanu a urmat cursurile Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Tot aici a absolvit programe de licență și master la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. El urmează și un masterat la Facultatea de Științe și Mediu a aceleiași instituții, cu disertația în curs.

Parlamentarul propus de USR a finalizat un curs postuniversitar la Colegiul Național de Afaceri Interne și este înscris la un doctorat în curs la Universitatea „Dunărea de Jos”, specializarea Management.

Dacă această propunere se va concretiza, un lucru este cert. Spre deosebire de predecesorul său, Bogdan Rodeanu pare că nu are probleme cu diplomele de studii