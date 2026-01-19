Un lider PSD l-a criticat vehement pe Ilie Bolojan. Deputatul PSD Mihai Fifor a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că formațiunea sa nu va sprijini niciun alt pachet de măsuri adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, dacă acesta nu conține programul PSD de stimulare economică.

„Am spus-o și o spunem din nou răspicat, poate aude și apostolul austerității: NU va mai exista niciun alt pachet de măsuri adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului dacă acesta nu va conține și Programul PSD de stimulare economică. Pachetul 3 trebuie să includă în mod obligatoriu acest program. Ajunge cu creșterile de taxe și impozite.”, a transmis Mihai Fifor într-o postare pe .

Un lider PSD l-a criticat pe Ilie Bolojan. Ce reproșuri aduce PSD actualei guvernări

În mesajul său, Fifor critică faptul că a fost pus în „paranteze”, iar deciziile sunt luate unilateral, fără dialog real:

„Am acceptat, din responsabilitate și cu bună-credință, punerea în paranteze a Parlamentului României – instituția fundamentală a democrației și expresia directă a voinței cetățenilor – crezând că avem în față un partener serios, care înțelege gravitatea momentului și necesitatea unor decizii echilibrate.

În schimb, suntem captivi într-un dialog al surzilor, cu un premier obsedat de o singură idee fixă: tăierea cu orice preț, oricât și de oriunde, fără construcție, fără echilibru și fără respect pentru instituțiile democratice.”, a continuat Fifor.

Cum descrie PSD situația economică a României

Deputatul PSD avertizează că economia României se află într-un declin rapid, iar măsurile actuale cresc presiunea pe cetățeni și mediul de afaceri.

„România e la vale pe derdeluș. Economia a încetinit abrupt, investițiile sunt blocate, consumul se contractă, iar presiunea pe populație și pe mediul de afaceri devine sufocantă. O criză socială, previzibilă, de altminteri, este tot ce mai lipsește din acest tablou sumbru. Românii sunt cu apa la gură și este nevoie urgentă de măsuri care să compenseze prăbușirea economică pe care politicile de austeritate o accelerează.”, subliniază Fifor.

Ce propune PSD pentru redresarea economică

Social-democrații insistă că singura soluție reală este un program de stimulare economică, care să aducă creștere, investiții și locuri de muncă.

„PSD spune de luni de zile un lucru simplu și corect: nu merge doar cu tăieri. Dacă vrei stabilitate, trebuie să construiești. Dacă vrei venituri mai mari la buget, trebuie să stimulezi economia, investițiile și locurile de muncă. În loc să iei taxe mai mari de la același număr de contribuabili, poți încasa aceleași taxe de la un număr mai mare de contribuabili, rezultați din dezvoltare economică reală.”, a continuat fostul ministru.

Potrivit PSD, printre obiectivele programului se numără:

revenirea la o creștere economică de peste 3% în următorii 3 ani și de peste 5% în 5 ani;

crearea a peste 120.000 de locuri de muncă în sectoarele economice vizate;

reducerea deficitului bugetar și a decalajelor regionale.

Un lider PSD l-a criticat rău pe Ilie Bolojan. Cum funcționează mecanismul de stimulare propus

Fifor explică că soluția PSD nu pune presiune suplimentară pe buget, ci folosește instrumente precum creditul fiscal pentru investiții:

„Soluțiile PSD nu pun presiune pe buget. Mecanismul central este creditul fiscal – un instrument modern, aplicat cu succes în multe state europene – prin care noile investiții în industriile strategice pot beneficia de deduceri fiscale, pe o perioadă determinată, dacă îndeplinesc indicatori clari privind volumul investițiilor și numărul de locuri de muncă create.

Programul mai prevede garanții pentru IMM-uri, amortizare accelerată și deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare.”, a mai scris Mihai Fifor.

Ce avertisment transmite PSD guvernului

În încheiere, deputatul PSD lansează un apel ferm împotriva politicilor de austeritate și avertizează asupra consecințelor economice și sociale.

„Este o ieșire din logica austerității sterile și o trecere la o politică economică de creștere, bazată pe parteneriat real între stat și mediul de afaceri.

România nu mai poate fi guvernată cu toporul. Nu poți repara o economie în criză tăind la nesfârșit. Nu poți cere sacrificii fără să oferi perspectivă și speranță. PSD nu va accepta ca țara să fie împinsă în recesiune și tensiune socială doar pentru a satisface o obsesie contabilă.”