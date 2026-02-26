PSD solicită retragerea fostului șef al Poliției Gorj, , prieten de familie al ministrului Apărării Radu Miruță, din funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu.

PSD cere retragerea lui Salvador Caragea

, în trecut un partid care proclama promovarea pe criterii de meritocrație și competență în funcții publice, și-a făcut un obicei de a nominaliza persoane controversate, cu competențe înd0ielnice în tot felul de funcții. Unul dintre aceștia este , prieten de familie al ministrului Radu Miruță. Fost polițist, pensionar special, membru USR și AUR, el a fost pus să conducă Uzina Mecanică Sadu.

„PSD solicită Uniunii Salvador România să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu. Este incalificabil ca un partid care și-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriștilor și a traseiștilor politici, să promoveze la conducerea unei companii strategice din domeniul Apărării un traseist pensionar special, a cărui singură „competență” pentru poziția respectivă este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruță”, au transmis social-democrații într-un comunicat de presă.

În acest context, PSD cere retragerea pensionarului special, apreciind că acesta nu are competențele necesare pentru o astfel de funcție. De altfel, Radu Miruță, cel care l-a promovat, cu semnătura colegului său Irineu Darău, de la Economie, recunoștea că l-a preferat deoarece a arestat mai mulți muncitori din uzină, iar nu pentru că ar avea vreo competență.

„Însă, dincolo de demagogia și limbajul dublu al liderilor Uniunii Salvador România, numirea unui fost șef de centru chinologic la conducerea unei companii producătoare de muniție , cu rol strategic în apărarea României și a Flancului Estic, reflectă o abordare iresponsabilă din partea miniștrilor USR de la Apărare și Economie. În ultimă instanță, astfel de derapaje grave ajung să constituie o vulnerabilitate la adresa securității naționale”, se arată în comunicatul social-democraților.

Lista numirilor scandaloase făcute de USR

În contextul numirii lui Viorel Salvador Caragea la conducerea UM Sadu, PSD a trecut în revistă toate promovările scandaloase pe care le-a făcu USR în actuala guvernare. Printre numirile considerate controversate social-democrații enumeră:

Cofetarul numit în funcția de prefect al Capitalei;

Managera de păcănele numită în funcția prefect al județului Botoșani;

Vânzătorul de jucării sexuale ajuns în consiliul de administrație al unei companii din subordinea ministrului Miruță;

Fosta secretară a primarului USR din Bacău, pusă în funcția de prefect al județului;

Jucătorul profesionist de poker și fostul coleg de clasă al ministrului Miruță, numit secretar de stat la Ministerul Economiei;

Cumnata fostului președinte USR Cătălin Drulă, numită secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

PSD precizează că va vota împotriva pensionarei speciale propusă de „Uniunea Salvador România pentru funcția de Avocat al Poporului”.

Numirea reclamată de PSD la UM Sadu

Irineu Darău a semnat zilele trecute numirea lui Viorel Salvador Caragea după ce acesta s-a lăudat că a aplicat „la un interviu”, în urmă cu vreo două luni. Fostul șef al Poliției Gorj a relatat că numirea s-a datorat unei anchete pe care a făcut-o la compania respectivă în urmă cu mai mulți ani, fapt confirmat de Radu Miruță.

„Sunt inginer construcții de mașini. Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament. Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat”, a mai explicat Salvador Caragea la G4media.

Radu Miruță a confirmat că principala „competență” a lui Viorel Salvador Caragea pentru ocuparea funcției de administrator special la UM Sadu ține de ancheta pe care a făcut-o. Irezistibil a fost, spune el, că a dispus arestarea a 17 muncitori din această fabrică.

„Eu nu știu toate caracteristicile acestui om, dar din punctul meu de vedere, un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică unde tu acum te duci nu să decizi, că nu poate să decidă el, decide conducerea fabricii, dar te uiți cu ochiul vigilent al ministrului pe ce decizii iau oamenii de acolo, strict judecând din punctul ăsta de vedere, nu cred că este de ajutor celor care sunt cu ochii spre a fura în continuare din fabrica aceea. Omul respectiv a fost de două ori premiat în interiorul Ministerului de Interne ca fiind Polițistul Anului. Mă gândesc că la Ministerul de Interne, unde e concurență între toți polițiștii, nu se dau premiile astea decât dacă se găsesc niște caracteristici în spate”, a explicat Radu Miruță, conform G4media.

Salvador Caragea un personaj controversat

Așa cum recunoștea, Viorel Salvador Caragea este un prieten de familie al actualului ministru USR al Apărării. El a spus că se cunoaște foarte bine cu tatăl lui Radu Miruță. Mai mult, îl știe pe actualul ministru din copilărie. Familia Miruță locuiește gard în gard cu sediul poliției.

„…L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a declarat Viorel Salvador Caragea pentru G4Media.ro.

Tot Radu Miruță este cel care l-a primit pe Salvador Caragea în USR, e drept doar pentru o zi, în 2020. Aceasta pentru că a fost nevoit să-l dea afară la presiunile făcute de colega sa Clotilde Armand. Aceasta l-a acuzat că fost „polițistul lui Ponta”. De asemenea, a spus că s-a confruntat cu acuzații de hărțuire sexuală și trafic de influență. La vremea respectivă, actualul ministru i-a luat apărarea prietenului de familie, spunând că acuzațiile nu au fost dovedite.

„În contextul articolelor de presă apărute astăzi, Radu Miruță, președintele USR Gorj, a avut în această după-amiază o discuție cu domnul Viorel Salvador Caragea în urma căreia, chiar dacă acuzele aduse nu au fost demonstrate, domnul Caragea a decis să își dea demisia din partid pentru a nu prejudicia imaginea USR”, transmitea USR Gorj în 2020.