USR-PLUS se gândește să iasă de la guvernare: „Absolut, este o certitudine” (VIDEO)

USR-PLUS a reacționat categoric prin intermediul parlamentarului Emanuel Ungureanu, pe fondul scandalului din PNL. Potrivit politicianului, partidul lui Barna și Cioloș analizează posibilitatea ieșirii de la guvernare, pentru că actuala coaliție pare să nu onoreze angajamentele USR-PLUS pentru propriul electorat.

„Absolut, da (n.r. – „ieșim de la guvernare”). Dacă nu se fac reforme, ieșim, cu certitudine (n.r. – de la guvernare). Noi am promis în fața unui electorat foarte exigent și este normal să ne ținem de cuvânt”, a declarat Ungureanu, pentru Talk B1 TV, emisiune moderată de către Laura Chiriac.

Demisia lui Florin Cîțu, cerută din partea USR-PLUS

USR-PLUS a promis reforme electoratului, care nu mai are răbdare. Din acest motiv, Ungureanu se îngrijorează că partidul său este în scădere, potrivit sondajelor. Din acest motiv, ar putea trece în opoziție.

În plus, Ungureanu crede că Florin Cîțu trebuie să-și dea demisia, de urgență, pe fondul scandalurilor în care este implicat.

„Din păcate, UDMR se opune SIIJ, nici PNL nu este foarte entuziast și unit în această chestiune. Este pentru noi foarte frustrant că de un an de zile pierdem timp cu lupta sălbatică pentru putere din PNL (…) Ce încredere mai putem avea noi în Florin Cîțu, când mai bine de jumătate din PNL nu are încredere în el?! Aceste dezvăluiri despre trecutul lui apar din zona PNL, deci în mod clar, domnul Cîțu are o problemă de credibilitate. Ca să conduci un guvern complicat, cu 4 partide, spre reformă, ai nevoie de un om credibil în capul mesei. Domnul Cîțu nu este. Nu are nici forța morală, nici cea politică pentru a face astfel de reforme. Este frustrant pentru noi, timpul trece, iar electoratul ne taxează, pentru că oamenii înțeleg mai greu ce înseamnă 15% într-un grup de peste 50% (…).

I-am rugat pe colegii de la PNL, înainte de formarea guvernului, să aducă un om de greutatea domnului Bolojan. Cred că a treia cale în PNL ar fi bună și pentru PNL, și pentru Coaliție (…) Când te-ai visat guvernator al BNR, când ai ajuns într-o poziție cheie, nu pot să aflu despre tine că ai fost un țepar, un șmecher care ai luat bani unei bănci, ai fugit în țara și apoi te lovește amnezia. Domnul Cîțu este complet descalificat să mai fie prim-ministru.

Este și greșeala noastră că am ajuns la varianta Cîțu (…). Noi l-am preferat, în detrimentul domnului Orban. Părea un tehnocrat, un tânăr sprinten, școlit în America, dar iată că din America am aflat că de fapt era un șmecheraș destul de iresponsabil. La 29 de ani, să te urci la volan beat pulbere, asta nu înseamnă că este o greșeală a copilăriei (…)”, a mai declarat Ungureanu, pentru B1 TV.