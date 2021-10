USR PLUS vrea să preia aceleași ministere în viitorul Guvern. Dan Barna: Este cea mai rapidă soluție de ieșire din criză. N-o să cerem poziția de președinte al Camerei Deputaților

Dan Barna s-a arătat de părere că soluția pentru o ieșire cât mai rapidă din criza politică ar fi ca USR PLUS să își reia portofoliile care au fost negociate la formarea coaliției în finalul anului 2020. USR PLUS, mai spune el, nu va solicita funcția de președinte al Camerei Deputaților la o eventuală reluare a negocierilor pentru revenirea la guvernare.

Cea mai rapidă soluție de ieșire din criză – USR PLUS să preia aceleași ministere în viitorul Guvern, spune Dan Barna

„Din punctul nostru de vedere, este cea mai rapidă soluție de ieșire din criză, pentru că în momentul în care avem un alt premier dornic să constituie un guvern, structura de colaborare în cadrul coaliției e deja definită încă din decembrie și atunci ar putea fi o chestiune de zile dacă mergem pe structura deja agreată. Având agreată o structură, acea structură nu prevedea poziția de președinte al Camerei la USR în momentul acela. N-o s-o cerem acum. Sunt două scenarii. Dacă mergem pe scenariul în care structura de coaliție agreată la Vila Lac rămâne valabilă și avem doar situația schimbării premierului și discuția pe programul de guvernare, din punctul nostru de vedere aceasta este varianta cea mai rapidă prin care câteva zile am putea să avem un guvern stabil și cu majoritate”, a declarat Dan Barna, marți seară, la Digi24.

Dacă discuția „e una serioasă”, a continuat Dan Barna, USR PLUS ar accepta și alte ministere.

„Depinde de ce fel de negociere e. Dacă e una serioasă, se poate discuta orice. Dacă e una în care după cum ne-au anunțat cei de la PNL să ne dea două ministere ca să ne fie rușine de ce-am făcut arată că n-au înțeles nimic din această criză. N-o să stăm ca să ne prefacem că stăm de vorbă”, a adăugat Dan Barna, care a precizat că nu se pune problema ca USR PLUS să guverneze cu PSD sau AUR, precum și că Florin Cîțu este în continuare o variantă inacceptabilă de premier.

Declarațiile vicepreședintelui USR PLUS vin în contextul în care Guvernul Cîțu a fost demis la moțiunea de cenzură de marți. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va convoca partidele parlamentare la consultări săptămâna viitoare.