USR și AUR, scandal în Parlament: „Vă comportați ca ultimul grobian" / "Nu sexul este problema, creierul poate fi. Să vă fie rușine. Țoiu, demisia"

Ana Maria
10 sept. 2025, 15:52
Sursa foto: e-juridic.manager.ro

Ședința de plen a Parlamentului a fost marcată de un conflict verbal dur între deputatul USR, Alexandru Dimitriu, și reprezentantul AUR, Mihail Neamțu. Cei doi s-au acuzat reciproc pe teme politice, însă disputa a degenerat rapid într-un limbaj jignitor și aluzii personale.

Cuprins:

  • De la ce a pornit scandalul
  • Ce i-a spus Mihail Neamțu lui Alexandru Dimitriu

De la ce a pornit scandalul

Dimitriu a cerut din nou ca Mihail Neamțu să fie înlăturat din funcția de președinte al Comisiei de Cultură, acuzându-l de comportament nepotrivit și de atacuri repetate la adresa Oanei Țoiu, ministrul de Externe desemnat de USR.

„Dumneavoastră, domnule Neamțu, cred că sunteți cea mai josnică specie de parlamentar, care a putut să între în Parlamentul ăsta, convertit dintr-un propagandist infect putinist. Ați făcut o obsesie pentru doamna Țoiu și vă comportați ca ultimul grobian. Nu aveți ce să căutați în acest Parlament și este groaznic modul în care vă raportați la femei. Să vă fie rușine!”, a spus Alexandru Dimitriu, potrivit Antena 3 CNN.

Ce i-a spus Mihail Neamțu lui Alexandru Dimitriu

Replica lui Mihail Neamțu nu a întârziat și a fost la fel de dură. Acesta l-a acuzat pe adversarul său politic de ipocrizie și a ironizat declarațiile făcute:

„Probabil dacă aș face o schimbare de sex ,domnul Dimitriu ar fi mulțumit, nu? Josnicia vă aparține vouă, celor care după 2 ani și 3 ani de înjurături în piața publică cu plăcuța aia suedeză care începe cu m și se termină cu ue, ați vorbit urât despre partenerii voștri din Coaliție că acum să veniți să ne vorbiți despre moralitate.

Nu vă e puțin rușine? Ați fost mereu supărați că, vezi Doamne, PSD sau alte partide din sistem au deviat România de la parcursul european și acum împreună cu cei pe care i-ați înjurat veniți să ne dați nouă lecții?

Este problema dvs că doamna Țoiu e problema, nu sexul este problema, creierul poate fi. Să vă fie rușine. Țoiu, demisia.”

„Obsesia pe care o aveți în legătură cu schimbatul de sex poate trădează din partea dvs anumite opțiuni sexuale cu care eu n-am nicio problemă, e treaba dvs dacă vreți să faceți schimbare de sex sau nu.”, i-a replicat Alexandru Dimitriu.

