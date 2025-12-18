B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Victor Ponta contestă numirea lui Radu Miruță la Apărare. Ce motive invocă fostul premier (FOTO)

Victor Ponta contestă numirea lui Radu Miruță la Apărare. Ce motive invocă fostul premier (FOTO)

Iulia Petcu
18 dec. 2025, 15:20
Victor Ponta contestă numirea lui Radu Miruță la Apărare. Ce motive invocă fostul premier (FOTO)
Victor Ponta. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. De ce solicită Victor Ponta blocarea numirii la Ministerul Apărării
  2. Ce apel face Victor Ponta către instituții și presă
  3. Cum reacționează PSD față de propunerile USR

Numirea lui Radu Miruță la conducerea Ministerului Apărării a declanșat un schimb dur de poziții în spațiul public și în interiorul clasei politice. Victor Ponta susține că există documente oficiale care indică o incompatibilitate legală, avertizând asupra unor riscuri instituționale majore.

De ce solicită Victor Ponta blocarea numirii la Ministerul Apărării

Fostul premier a anunțat că a transmis o notificare oficială către Președintele României și Prim-ministrul Guvernului, invocând o situație de incompatibilitate legală în cazul lui Radu Dinel Miruță. Potrivit lui Ponta, această problemă juridică ar putea afecta funcționarea Ministerului Apărării Naționale și stabilitatea activității guvernamentale, având în vedere caracterul strategic al portofoliului.

Victor Ponta afirmă că a anexat mai multe documente oficiale, printre care o adresă a Agenției Naționale de Integritate. În document se precizează explicit că „Exercitarea calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată (PFA) generează o situație de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 și ale art. 16 alin. (1) lit. a)–e) din Legea nr. 96/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

sursa foto: Facebook/ Victor Ponta

În notificarea transmisă, Ponta menționează și o adresă a Oficiului Național al Registrului Comerțului, care arată că Radu Miruță a fost înregistrat ca persoană fizică autorizată în perioada exercitării mandatului de deputat. De asemenea, fostul premier face referire la o decizie a Ministerului Justiției din 11 aprilie 2023, prin care „Domnul Miruță Radu-Dinel… se suspendă, la cerere, din calitatea de expert tehnic judiciar, pentru INCOMPATIBILITATE”.

sursa foto: Facebook/ Victor Ponta
sursa foto: Facebook/ Victor Ponta

Ce apel face Victor Ponta către instituții și presă

În mesajul său public, Ponta solicită ca instituțiile statului să acționeze independent, fără influențe politice. „Fac un apel catre toti jurnalistii independenti care nu fac parte din RETEAUA de Propaganda sa studieze documentele si sa faca propria investigatie pentru a certifica realitatea juridica si politica !”, a scris fostul premier, insistând asupra respectării statului de drept.

Cum reacționează PSD față de propunerile USR

Pe fondul acestei controverse, PSD și-a exprimat dezacordul față de nominalizările USR pentru Apărare și Economie. Sorin Grindeanu a declarat că miniștrii ar trebui să aibă experiență solidă înainte de numire, nu să învețe atribuțiile după preluarea funcției. „Mi-aș dori totuși ca cei care sunt nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă, cum se întâmplă acum la Mediu”, a afirmat liderul social-democraților, potrivit Capital.

USR susține că mutarea lui Radu Miruță la Apărare se bazează pe implicarea acestuia în programul SAFE, dedicat modernizării dotărilor armatei. Dominic Fritz a explicat că Irineu Darău a fost propus la Economie datorită experienței sale de 15 ani în mediul privat, considerată relevantă pentru acest portofoliu.

Tags:
Citește și...
Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă” (VIDEO, FOTO)
Politică
Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă” (VIDEO, FOTO)
Războiul din coaliție între USR și PSD continuă. Dominic Fritz, replică ironică pentru Sorin Grindeanu
Politică
Războiul din coaliție între USR și PSD continuă. Dominic Fritz, replică ironică pentru Sorin Grindeanu
Nicușor Dan este deranjat de zgomotul din Coaliție. Critici pentru liderii partidelor de la guvernare (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan este deranjat de zgomotul din Coaliție. Critici pentru liderii partidelor de la guvernare (VIDEO)
Bogdan Matei a demisionat de la șefia Agenției Naționale pentru Sport. Motivul invocat
Politică
Bogdan Matei a demisionat de la șefia Agenției Naționale pentru Sport. Motivul invocat
Reorganizarea Romsilva, vot decisiv în Senat. Ce reacții a stârnit reforma propusă de Diana Buzoianu
Politică
Reorganizarea Romsilva, vot decisiv în Senat. Ce reacții a stârnit reforma propusă de Diana Buzoianu
USR: Radu Miruță preia Ministerul Apărării. Cine îl va înlocui la Ministerul Economiei (VIDEO)
Politică
USR: Radu Miruță preia Ministerul Apărării. Cine îl va înlocui la Ministerul Economiei (VIDEO)
Președintele României participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles
Politică
Președintele României participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles
Florin Cîțu îl contrazice pe Bolojan. Majorarea taxelor și impozitelor locale nu este în PNRR: „Este o decizie politică”
Politică
Florin Cîțu îl contrazice pe Bolojan. Majorarea taxelor și impozitelor locale nu este în PNRR: „Este o decizie politică”
Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia judecătorilor este definitivă în cazul său
Politică
Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia judecătorilor este definitivă în cazul său
Coaliția a ajuns la un acord: Ce au decis liderii PSD–PNL–USR–UDMR în legătură cu reforma administrativă, salariul minim, subvenția pentru partide și veniturile parlamentarilor
Politică
Coaliția a ajuns la un acord: Ce au decis liderii PSD–PNL–USR–UDMR în legătură cu reforma administrativă, salariul minim, subvenția pentru partide și veniturile parlamentarilor
Ultima oră
15:59 - Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
15:52 - Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă” (VIDEO, FOTO)
15:47 - Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)
15:35 - Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”
15:08 - Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare
15:00 - Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii
14:38 - Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
14:32 - De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
14:30 - Vânzările de medicamente anti-mahmureală au explodat în Rusia: E cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului asupra Ucrainei
13:57 - Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)