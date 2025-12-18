Numirea lui Radu Miruță la conducerea Ministerului Apărării a declanșat un schimb dur de poziții în spațiul public și în interiorul clasei politice. Victor Ponta susține că există documente oficiale care indică o incompatibilitate legală, avertizând asupra unor riscuri instituționale majore.

De ce solicită Victor Ponta blocarea numirii la Ministerul Apărării

Fostul premier a anunțat că a transmis o notificare oficială către Președintele României și Prim-ministrul Guvernului, invocând o situație de incompatibilitate legală în cazul lui Radu Dinel Miruță. Potrivit lui Ponta, această problemă juridică ar putea afecta funcționarea și stabilitatea activității guvernamentale, având în vedere caracterul strategic al portofoliului.

Victor Ponta afirmă că a anexat mai multe documente oficiale, printre care o adresă a Agenției Naționale de Integritate. În document se precizează explicit că „Exercitarea calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată (PFA) generează o situație de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 și ale art. 16 alin. (1) lit. a)–e) din Legea nr. 96/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

În notificarea transmisă, menționează și o adresă a Oficiului Național al Registrului Comerțului, care arată că Radu Miruță a fost înregistrat ca persoană fizică autorizată în perioada exercitării mandatului de deputat. De asemenea, fostul premier face referire la o decizie a Ministerului Justiției din 11 aprilie 2023, prin care „Domnul Miruță Radu-Dinel… se suspendă, la cerere, din calitatea de expert tehnic judiciar, pentru INCOMPATIBILITATE”.

Ce apel face Victor Ponta către instituții și presă

În mesajul său public, Ponta solicită ca instituțiile statului să acționeze independent, fără influențe politice. „Fac un apel catre toti jurnalistii independenti care nu fac parte din RETEAUA de Propaganda sa studieze documentele si sa faca propria investigatie pentru a certifica realitatea juridica si politica !”, a scris fostul premier, insistând asupra respectării statului de drept.

Cum reacționează PSD față de propunerile USR

Pe fondul acestei controverse, PSD și-a exprimat dezacordul față de nominalizările USR pentru Apărare și Economie. Sorin Grindeanu a declarat că miniștrii ar trebui să aibă experiență solidă înainte de numire, nu să învețe atribuțiile după preluarea funcției. „Mi-aș dori totuși ca cei care sunt nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă, cum se întâmplă acum la Mediu”, a afirmat liderul social-democraților, potrivit Capital.

se bazează pe implicarea acestuia în programul SAFE, dedicat modernizării dotărilor armatei. Dominic Fritz a explicat că Irineu Darău a fost propus la Economie datorită experienței sale de 15 ani în mediul privat, considerată relevantă pentru acest portofoliu.