Vîlceanu, despre dosarul privind vaccinurile: Nu s-a furat nimic. N-aveai de unde să știi cum evoluează pandemia și autoritățile erau obligate să-ți ofere vaccin și să te lase să te vaccinezi cu ce vrei (VIDEO)

Deputatul PNL Dan Vîlceanu a deplâns faptul că dosarul DNA privind vaccinurile anti-COVID e speculat acum de antivacciniști într-o țară ca România, în care oameni mor de diverse boli tocmai pentru că refuză să-și facă anumite vaccinuri. Vîlceanu a mai spus că nimeni n-a furat nimic și că s-au cumpărat atâtea doze pentru că statul era obligat să le asigure românilor vaccinuri și dreptul de alege tipul de vaccin.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Dan Vîlceanu, reacție la dosarul DNA privind vaccinurile anti-COVID

„Mi se pare că subiectul ăsta, care trebuia să lămurească odată pentru totdeauna situația cu achiziția vaccinurilor, se va transforma într-un subiect pentru antivacciniști și asta nu face bine țării. Am văzut că România, când e vorba de vaccinare, indiferent de care tip, e o țară care nu crede în beneficiile vaccinării. Asta duce la decese, oameni care mor doar pentru că nu vor să facă un vaccin.

Mai e un aspect care va defini această perioadă, cred eu, faptul că dintr-odată o să vedem că nu mai vorbim de oameni acuzați de DNA, ci aproape că sunt condamnați.

Mă uitam la dezbaterea din Camera Deputaților și continuu: ”ați furat un miliard, ați furat un miliard!”. N-a furat nimeni nimic. Ăsta nu e un dosar de corupție, e un dosar penal care trebuie să lămurească anumite aspecte dacă ele nu erau lămurite.

Cred că se va termina cu un rezultat pe care-l știm cu toții de acum.

Nu există niciun fel de posibilitate să poți să-i spui cuiva că a gestionat banii României prost sau că a luat decizii greșite câtă vreme rezultatele s-au văzut ulterior deciziilor pe acre le-ai luat.

N-aveai de unde să știi cum evoluează (pandemia). Autoritățile române erau obligate să-ți ofere vaccin și să te lase să te vaccinezi cu ce vaccin vrei”, a declarat Dan Vîlceanu, pentru B1 TV.

Ce a spus Florin Cîțu despre dosarul vaccinurilor

Fostul premier Florin Cîțu, și el membru PNL critic actualei conduceri a partidului, la fel ca Vîlceanu, va fi urmărit penal în dosarul vaccinurilor. El de partid să-i ridice imunitatea parlamentară pentru a fi anchetat, susținând că astfel vrea să se facă lumină și să se vadă că nu există nicio faptă de corupție. Miercuri, senatorii au votat sale. În același dosar sunt vizați și foștii miniștri au Sănătății Vlad Voiculescu (USR) și Ioana Mihăilă (REPER).

„În tot acest context imprevizibil, dificil, complicat, am pus pe primul loc, atât timp cât am fost premier, dar și ministru al Finanțelor, sănătatea românilor, libertățile individuale și economice. Eram conștient că orice decizie luată avea implicații mai mult ca niciodată pentru viața oamenilor. Câte spitale, câte paturi ATI, câte cadre medicale, câte resurse ale statului erau suficiente pentru a ne asigura că fiecare român, dar fiecare român are cele mai bune condiții. (…)

Îmi asum că în acel moment Guvernul României a făcut, în contextul imprevizibil și complicat, cu datele pe care le avea atunci, ceea ce trebuia să facă”, Florin Cîțu, de la tribuna Senatului.