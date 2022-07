Virgil Popescu, noi întâlniri de lucru cu oficiali americani: „Parteneriatul Strategic dintre România și SUA devine tot mai puternic, mai ales în domeniul energiei” (FOTO)

Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii devine tot mai puternic, mai ales în domeniul energiei, a anunțat ministrul român de resort, Virgil Popescu, care a avut noi întâlniri de lucru cu diverși oficiali americani.

Virgil Popescu, detalii despre cele mai recente întâlniri de lucru pe care le-a avut cu oficialii SUA

Ministrul român al Energiei a anunțat, joi, că a avut înâlniri de lucru și cu congresmanii Chuck Fleischmann și Rob Portman.

„Cu Chuck Fleischmann, membru al Camerei Reprezentanților, am discutat despre dezvoltarea programului nuclear civil, având în vedere că reprezintă districtul în care se află Centrala Nucleară Sequoyah. Dezvoltarea sectorului energiei din România este sprijinită și de congresmanul Fleischmann. Cu senatorul Rob Portman, care a vizitat recent țara noastră, am discutat despre modul în care Statele Unite pot ajuta România să continue să-și crească capacitatea de generare a energiei nucleare și să devină un hub energetic regional. România are un aliat ferm în SUA”, spune Virgil Popescu.

Tot joi, Virgil Popescu a discutat la ambasada României din Washington cu directorul Enoh T. Ebong, directorul US Trade and Development Agency, dr. Katryn Huff „și alți prieteni americani ai țării noastre.

„Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii devine tot mai puternic, mai ales în domeniul energiei. La sediul ambasadei României din Washington le-am avut alături pe Enoh T. Ebong – Director U.S. Trade and Development Agency, Dr. Kathryn Huff – Assistant Secretary for Nuclear Energy, și alți prieteni americani ai țării noastre. I-am mulțumit doamnei Ebong pentru suportul acordat României și Europei ca să ne atingem țintele de producție de energie curată și, astfel, să ne puteam asigura securitatea energetică inclusiv prin tehnologii inovatoare din SUA, cum ar fi SMR-urile”, a adăugat liberalul.

Totodată, oficialul i-a mulțumit ambasadorului român în SUA, Andrei Muraru, „pentru că a găzduit acest eveniment prin care am marcat prietenia puternică dintre cele două state”.