Vlad Voiculescu: Florin Cîțu nu a permis depolitizarea sectorului sanitar. Încet-încet va scoate fiecare om din țara asta la tablă. USR PLUS nu se va întoarce într-un guvern condus de el (VIDEO)

Vlad Voiculescu a reiterat, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, că USR PLUS nu se va întoarce într-un cabinet condus de Florin Cîțu. Fostul ministru l-a acuzat pe premier că nu a permis depolitizarea sistemului sanitar că nu a permis depolitizarea sistemului sanitar și spune că încet-încet „va scoate fiecare om din țara asta la tablă”.

„Dacă nu v-ați simțit încă scos la tablă de către Florin Cîțu, arătat ca vinovat pentru un lucru sau pentru altul, să știți că este o chestiune de timp. În principiu, dânsul nu este vinovat de nimic”, a declarat ironic președintele USR PLUS București, vineri seară, pe B1 TV.

Vlad Voiculescu, pe B1 TV: Florin Cîțu nu are nici maturitatea, nici responsabilitatea pentru a conduce Guvernul României

„Am început guvernarea alături de Florin Cîțu și n-au trecut mai mult de câteva zile că ne-am trezit cu el folosind cuvinte „vreau”, „trebuie să se întâmple”, „am cerut”, în condițiile în care guvernul era unul colegial. Încet-încet, Florin Cîțu va scoate fiecare om din țara asta la tablă. Dacă nu v-ați simțit încă scos la tablă de către Florin Cîțu, arătat ca vinovat pentru un lucru sau pentru altul, să știți că este o chestiune de timp. În principiu, dânsul nu este vinovat de nimic, orice ar putea să iasă bine trebuie să fie în controlul dumisale total, așa cum a fost cazul campaniei de vaccinare. Dacă ceva, orice, nu merge bine, dânsul va trimite Corpul de Control, va arăta cu degetul către, iată acum, către oricine are o voce în societatea românească, fiecare trebuie să îi dea socoteală domnului Cîțu câte ore a investit, fiecare vedetă, fiecare influencer. E ceva ce, recunosc, cu greu mi-aș fi putut imagina atunci când l-am susținut – și trebuie să recunosc, și îmi pare rău, că l-am susținut pe domnul Cîțu inclusiv pentru a deveni premier”, spune Vlad Voiculescu.

El susține că „Ministerul Sănătății este o instituție relativ mică”.

„Știu că în general ne place să arătăm cu degetul către acea instituție care are undeva la 250 de oameni și care poate să facă reguli și poate să impună într-o anumită măsură acele reguli, dar ce n-a permis domnul Cîțu și ceea ce nu a funcționat așa cum ar fi trebuit să funcționeze în aceste opt luni de guvernare a fost depolitizarea mangementului de spital al Caselor de asigurări, al Direcțiilor de sănătate publică, și vă pot spune că am avut discuții nu tocmai rezonabile apropo de lucrurile acestea. Or, când nu poți să schimbi un director de Direcție de sănătate publică dintr-un județ sau altul, dar te aștepți ca acel director să răspundă totuși celui care nu a putut să îl schimbe, când el de fapt răspunde șefului de partid local, lucrurile acestea nu au cum să funcționeze”, a adăugat Vlad Voiculescu.

Întrebat dacă tonul negocierilor pentru revenirea la guvernare depinde de rezultatul alegerilor interne din USR PLUS, Vlad Voiculescu a explicat: „Sigur că există nuanțe personale, dar poziția noastră ca entitate politică, noi nu suntem un partid care să fie condus de un singur om, noi suntem un partid care are destui lideri și care are o poziție deja clar conturată și în care vocea membrilor chiar contează. La ultimul comitet politic, poziția în unanimitate a tuturor oamenilor, și vorbim de sute de oameni, a fost identică, fără niciun fel de fisură, și poziția a fost foarte clară, noi nu ne vom întoarce într-un guvern condus de Florin Cîțu, nu avem de ce. Dumnealui nu are nici maturitatea, nici responsabilitatea pentru a conduce Guvernul României”.