Vlad Voiculescu: Singura coaliție posibilă pentru USR PLUS, cea cu PNL și UDMR. Dacă nu se vor întoarce la negocieri până în cursul zilei de duminică, probabil veți vedea un guvern USR PLUS în Parlament (VIDEO)

Vlad Voiculescu, vicepreședinte USR PLUS, a declarat că singura coaliție posibilă pentru partidul premierului desemnat este cea cu PNL și UDMR. „Dacă nu se vor întoarce la negocieri până în cursul zilei de mâine, atunci probabil că vom vedea un guvern USR PLUS prezentat în Parlament, vom vedea dacă va avea susținere sau nu”, a punctat fostul ministru, sâmbătă seară, pe B1 TV, la „Special B1” cu Nadia Ciurlin.

Vlad Voiculescu, pe B1 TV: Nu vedem o altă posibilitate de coaliție în România, alta decât PNL-USR-UDMR

„Lucrurile nu stau foarte diferit de ceea ce se știe public, și anume declarațiile de ieri (vineri, n.r.) ale lui Dacian Cioloș. Cred că au fost relativ clare. Pentru noi, varianta de lucru este aceea că avem un premier desemnat de către Președintele României, premierul desemnat încearcă să găsească o majoritate în Parlament. Singura coaliție posibilă pentru USR PLUS este în mod evident aceea cu PNL și UDMR. Poziția noastră nu s-a schimbat, nu s-a schimbat din data de 6 decembrie până astăzi, de la data alegerilor. Am fost consecvenți și suntem în continuare exact pe aceeași poziție. Ceea ce am reproșat în Guvernul demis al domnului Cîțu au fost mai degrabă chestiuni care țin de persoana dumnealui și de o echipă mică din jurul dânsului. Asta nu înseamnă că până astăzi, repet, vedem o altă posibilitate de coaliție în România, alta decât PNL-USR-UDMR”, a afirmat Vlad Voiculescu.

Întrebat dacă se mai pune problema de coaliție în acest moment, având în vedere că PNL a transmis vineri un semnal clar că îl susține în continuare pe Florin Cîțu pentru funcția de prim-ministru, vicepreședintele USR PLUS a spus: „Îi așteptăm să se întoarcă dacă își doresc. Dacă nu, și acesta este un mesaj clar, dacă nu vor face nimic la nivelul acțiunii dincolo de ceea au declarat la un moment sau altul, atunci înseamnă o confirmare a ceea ce am văzut deja cu câteva zile în urmă, atunci când partidele politice au mers la Cotroceni cu propuneri de asumare a guvernării și cu propuneri de premier. USR PLUS este singurul partid care a venit cu o propunere de premier. Am înțeles atunci că PNL nu vrea să își asume guvernarea, alt mesaj nu văd care ar fi putut să fie, și înțelegem că poziția aceasta, cel puțin la nivelul declarațiilor, și-au păstrat-o până astăzi. Dacă nu se vor întoarce la negocieri până în cursul zilei de mâine, atunci probabil că vom vedea un guvern USR PLUS prezentat în Parlament, vom vedea dacă va avea susținere sau nu”.

Întrebat dacă el va fi propus să preia Ministerul Sănătății, acolo de unde a fost demis în aprilie, el a adăugat: „Veți vedea lista de miniștri mâine. Este o listă provizorie pe care o avem și pe care o vom propune doar în măsura în care nu vor exista negocieri cu PNL și UDMR”.