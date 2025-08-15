Volodimir Zelenski: „Nu există semne că Rusia se pregătește să încheie războiul”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat un mesaj înaintea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, subliniind că războiul continuă fără nicio „șansă reală” de încetare a focului, informează .

Cuprins:

Continuă atacurile în Ucraina

Contextul întâlnirii Trump – Putin în Alaska

Implicații pentru Ucraina și securitatea regională

Continuă atacurile în Ucraina

Zelenski a scris pe Telegram că, în ciuda negocierilor la context mondial, războiul nu dă semne că se va încheia. „În ziua negocierilor, ei continuă să omoare oameni. Asta spune multe”, a scris președintele, potrivit sursei citate.

În estul Ucrainei, la , un atac cu rachete din partea Rusiei a dus la moartea unui bărbat și la rănirea altuia.

În , în nord-estul țării, un incendiu a izbucnit după ce o rachetă rusească a lovit piața centrală, iar autoritățile locale au anunțat numărul victimelor.

Contextul întâlnirii Trump – Putin în Alaska

Discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin se vor desfășura la o bază militară din Alaska, din timpul perioadei Războiului Rece. Aceasta este prima întâlnire față în față de la revenirea lui Trump la Casa Albă și are drept scop o pace justă între Rusia și Ucraina.

Trump, care a spus anterior că ar putea încheia războiul în 24 de ore, a recunoscut joi că conflictul de peste trei ani s-a dovedit a fi mai complicat decât se aștepta.

În același timp, Putin a lăudat „eforturile sincere” ale SUA de a pune capăt războiului, dar negocierile unei păci rămân neclare.

Implicații pentru Ucraina și securitatea regională

Analiza specialiștilor indică faptul că, în ciuda negocierilor și a unor propuneri pentru un posibil acord nuclear, Ucraina este în continuare expusă.

Atacurile actuale și lipsa unui ordin clar din partea Moscovei mențin tensiunea la un nivel ridicat, iar cetățenii ucraineni continuă să suporte efectele războiului.