Voluntarii „Mobility Makers”, invitați de Nicușor Dan să urmărească finala EURO 2020 pe Arena Națională

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, i-a invitat pe cei peste 1.000 de voluntari „Mobility Makers” să vină duminică seară pe Arena Națională pentru a urmări finala EURO 2020, în semn de recunoștință pentru ajutorul acordat în organizarea Campionatului European de Fotbal la București.

EURO 2020 se încheie duminică, când Italia și Anglia se vor confrunta în marea finală pe Stadionul Wembley din Londra.

Arena Națională din Capitală a găzduit trei partide în cadrul turneului, printre care probabil cea mai spectaculoasă optime de finală, când Elveția a eliminat-o pe campioana mondială en-titre, Franța.

Nicușor Dan i-a invitat pe voluntarii „Mobility Makers” să urmărească finala EURO 2020 pe Arena Națională

„Ca recunoștință pentru ajutorul acordat în organizarea Campionatului European de Fotbal la București, i-am invitat pe cei peste 1.000 de voluntari «Mobility Makers» să vină duminică seară pe Arena Națională, pentru a urmări pe ecranele amplasate pe stadion finala UEFA EURO 2020 dintre Italia și Anglia. Le mulțumesc din nou voluntarilor noștri, care au avut o contribuție importantă la succesul organizatoric al acestui campionat european la București”, a scris edilul, vineri seară, pe Facebook.

Tot pe cel mai mare stadion din țară urmează să se organizeze un alt eveniment de anvergură, de această dată de sporturi electronice. Este vorba despre turneul „The International”, competiție online de Dota 2, care se va desfășura în perioada 12-17 octombrie și care, potrivit edilului, va fi evenimentul de E-Sports cu cel mai mare premiu din istorie.

De altfel, edilul le-a mulțumit voluntarilor și când a făcut anunțul despre „The International”.

„După cum știți, suntem în ultimele zile înainte de predarea stadionului de la UEFA către municipalitate. EURO 2020 a fost un succes pentru București. Bucureștiul și Arena Națională au fost la cele mai înalte standarde internaționale pentru organizarea de evenimente. Am primit mulțumiri de la UEFA pentru modul în care am organizat și vreau să vă spun un lucru că multă lume își închipuie că noi aveam un stadion și i-am deschis ușa, și am spus, poftiți, folosiți acest stadion. Pentru EURO 2020, au lucrat sute de oameni pe partea de construcții, pe partea de sisteme electronice. Nu în ultimul rând, au fost o mie de voluntari care în toate zilele turneului au contribuit la orientarea spectatorilor și la foarte multe lucruri care s-au întâmplat aici, deci a fost un efort colectiv pentru care vreau să mulțumesc tuturor acestor oameni care au contribuit. În ceea ce privește voluntarii, pentru că ei n-au apucat să vadă niciun meci, o să avem un eveniment împreună, o să vedem împreună aici, pe Arena Națională, finala EURO 2020”, declara Nicușor Dan, joi, pe Arena Națională.