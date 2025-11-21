Ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj clar în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Aneta Sîngeorzan: nu vor exista noi tăieri în zona educației în Pachetul fiscal-bugetar nr. 3. El a explicat că „ajustările necesare au fost deja efectuate în Pachetul 1” și a exclus orice posibilitate de reducere a personalului sau a salariilor de bază.

Vor exista tăieri în zona educației, în 2025? Ce spune ministrul Daniel David

În contextul actual, când sistemul educațional se confruntă deja cu un deficit de personal, subliniază:

“În primul rând, când au început aceste demersuri în legătură cu măsurile fiscal-bugetare, am spus foarte clar un lucru. Eu, ca ministru, pot înțelege situația complicată a țării și sunt solidar, evident, nu doar cu premierul, și cu Guvernul, și cu coaliția, dar în sunt două linii roșii. Nu putem da oameni afară, noi trebuie să angajăm oameni și, 2 – nu tăiem salarii.

Salarii înseamnă ceea ce ai pe grila de salarizare, nu vorbesc de venituri prin care îți completezi salariile prin alte activități.

Noi am luat măsurile care trebuiau luate în Pachetul 1, cum a spus și premierul. Nu că cineva s-ar fi grăbit să pună Educația în Pachetul 1, dar noi, dacă nu le luam și nu intram în Pachetul 1, noi nu puteam să le implementăm din sepembrie, când începe anul școlar. Astfel încât, în acest moment, excepția care vine pe latura Educației nu este un privilegiu, nu este ceva extraordinar, ci pur și simplu recunoașterea faptului că noi ne-am făcut treaba. Am înțeles situația în care se află țara, am luat măsurile necesare. Din acest moment, în Educație, noi trebuie să ne stabilizăm și după aceea să creștem.

Și mă bucur că premierul a spus explicit acest lucru, după multe discuții pe care le-am văzut și eu în spațiu public și a clarificat că da, ceea ce am spus eu este corect.”

Vor exista tăieri în zona educației? Ce măsuri fiscale a adoptat Educația până acum

Daniel David a precizat că în primul pachet fiscal s-au aplicat deja măsuri importante, precum creșterea normelor didactice și redimensionarea sistemului de burse. Aceste modificări au intrat în vigoare începând cu luna septembrie, odată cu începutul anului școlar. Astfel, Educația a contribuit deja la consolidarea fiscală, după cum afirmă ministrul.

Există riscuri pentru învățământul universitar sau cercetare?

Referindu-se la mediul universitar, ministrul a explicat că și aici „liniile roșii sunt aceleași,” subliniind că nu există planuri de tăieri:

“Premierul a vorbit de preuniversitar, fiindcă acolo au fost măsurile luate, în primul rând.

Noi am luat măsuri și în zona universitară. Sunt discuții, însă, și pe componenta universitară, dar și acolo liniile roșii sunt aceleași.

Noi avem deficit de personal, nu avem de unde să gândim că am putea face reduceri de oameni în zona universitară sau în zona cercetării.”

Cum răspunde ministrul protestelor profesorilor

În ultimele zile, mai mulți profesori au protestat, iar ministrul a transmis un mesaj de înțelegere, precizând că nu există intenția de concediere sau tăieri salariale:

“Ce le-am spus și public, și direct, când au protestat zile trecute. Nu eram în țară, dar i-am rugat pe secretarii de stat să-i invite la minister și să le spună aceste poziții pe care noi le avem. Și anume, că noi nu avem de unde să dăm oameni afară și foarte important, că era și cealaltă temă: Cumulul pensie-salariu nu se poate interzice în zona educațională, fiindcă noi avem foarte multe norme acoperite de profesori pensionați, nu fiindcă ar lua locul unor tineri, ci fiindcă nu există. Nu avem resursa umană care să acopere acele norme, iar implicarea profesorilor pensionați este un plus pentru sistem, inclusiv în zona învățământului superior.

Avem profesorii care conduc doctorate și care au doctoranzi. Nu putem să luăm astfel de măsuri care să afecteze doctoranzii, de exemplu, în zona învățământului superior sau orele în zona învățământului preuniversitar, mai ales orele din zona științelor, matematică, fizică, chimie și alte domenii.

Premierul a spus că Educația nu intră în Pachetul 3, fiindcă a făcut ce a trebuit să facă în Pachetul 1 și în ceea ce privește cumulul pensie-salariu, nu avem cum să aplicăm o potențială interdicție în zona educațională, dar și academică, și în zona universitară.”