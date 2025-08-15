Președintele Volodimir Zelenski a declarat, într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare X, că forțele ucrainene continuă să exercite presiune asupra armatei ruse în zona Donețk și pregătesc întăriri pe diverse sectoare ale frontului.

Zelenski a spus că așteaptă un semnal direct din partea SUA, în contextul întâlnirii dintre Trump și Putin în Alaska, care ar putea facilita o pace justă, potrivit .

Cum mai este situația de pe front

În deschiderea ședinței Statului Major, Zelenski a vorbit despre evoluțiile din estul Ucrainei, în special în jurul orașului Pokrovsk, o zonă strategică.

„Frontul, în special sectorul Pokrovsk. Ne opunem încercărilor forțelor ruse de a-și stabili o bază și intensificăm presiunea unităților noastre asupra ocupantului. Avem succes.

Unitățile Brigăzilor Aeropurtate 79 și 82 acționează foarte eficient în zona Dobropillia. Astăzi, s-a decis să întărim și această zonă, precum și alte zone din regiunea Donețk. O atenție specială a fost acordată pozițiilor din regiunea Zaporizhzhia, mulțumesc tuturor războinicilor noștri pentru reziliența lor”, a scris Zelenski, potrivit sursei citate.

Zelenski a menționat că armata rusă continuă să sufere pierderi semnificative în încercarea de a-și întări pozițiile înainte de reuniunea din Alaska.

Care este prioritatea principală în cadrul ședinței de astăzi

O altă temă importantă abordată în cadrul ședinței a fost actualizarea sistemului de contracte pentru Forțele de Apărare și finanțarea structurilor militare pentru anii 2025–2026.

„În orice circumstanțe, armata noastră va fi pregătită să răspundă eficient și rapid la amenințările la adresa statalității ucrainene. Prioritatea este dezvoltarea unei armate pe bază de contract”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

Care este miza diplomatică a întâlnirii din Alaska, potrivit lui Zelenski

Președintele Ucrainei a confirmat că așteaptă un raport de la serviciile de informații despre planurile Moscovei înainte de întâlnirea cu Statele Unite în Alaska.

Zelenski nu a fost invitat la discuții, după ce a spus că liderul de la a avut ani de negocieri fără rezultate bune.

În mesajul său, Zelenski a subliniat: „Cu adevărat, mize mari. Ceea ce contează este că această întâlnire ar trebui să deschidă un drum real spre o pace justă și o discuție substanțială între lideri într-un format trilateral – Ucraina, Statele Unite și partea rusă. Este timpul să punem capăt războiului, iar pașii necesari trebuie să fie făcuți de Rusia. Ne bazăm pe America. Suntem pregătiți, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil.”