5 posibile destinații pentru Leo Messi. Unde ar putea juca superstarul argentinian după despărțirea de FC Barcelona

Lionel Messi este din nou în prim-planul discuțiilor din fotbalul internațional, în condițiile în care FC Barcelona a anunțat oficial că superstarul argentinian nu va mai continua la clubul catalan. Astfel, mai multe cluburi proeminente de pe mapamond încearcă să dea marea lovitură din perioada de mercato și să-l aducă pe sextuplul câștigător al Balonului de Aur.

5 posibile destinații pentru Leo Messi după despărțirea de FC Barcelona

Manchester City este prima posibilă destinație a lui Leo Messi, conform topului realizat de gsp.ro. Pe lângă uriașa putere financiară, clubul englez are și argumentul Pep Guardiola, antrenorul cu care Leo Messi se înțelege foarte bine.

Paris Saint-Germain are și ea argumentele sale pentru a-l aduce pe Lionel Messi, jucătorul cu care și-ar putea îndeplini în sfârșit visul de a cuceri Liga Campionilor. PSG are forța financiară necesară și, în plus, îi are pe Neymar și Di Maria, doi dintre bunii prieteni ai lui Leo.

La rândul său, Juventus Torino ar putea fi interesată de serviciile argentinianului. Dacă mutarea s-ar concretiza, fanii fotbalului ar putea vedea ceva ce părea de neconceput în urmă cu doar câțiva ani – Leo Messi și Cristiano Ronaldo evoluând în sfârșit la aceeași echipă.

Chiar și despre campioana Italiei s-a scris că l-ar putea aduce pe Leo Messi. În trecut, argentinianul spunea că și-ar dori să joace pentru Inter Milano, unde mai evoluează un alt argentinian cu rezonanță, Lautaro Martinez.

Leo Messi ar putea alege și varianta SUA. Inter Miami, clubul lui David Beckham, ar putea produce marea surpriză. De altfel, argentinianul declara anul trecut că ar dori să evolueze pe final de carieră în Statele Unite.

Leo Messi a înscris 672 de goluri pentru FC Barcelona, alături de care a cucerit 34 de trofee în cei 17 ani petrecuți la prima echipă a catalanilor.

Deși clubul și jucătorul au ajuns la un acord cu intenția clară de a semna astăzi un nou contract, acest lucru nu se poate întâmpla din cauza obstacolelor financiare și structurale. În aceste condiții, Messi nu poate rămâne la Barcelona. Ambele părți regretă acest lucru. Barcelona își exprimă gratitudinea pentru tot ceea ce a reprezentat jucătorul Messi. Îi dorim mult succes în continuare, atât în viața personală, cât și la noua echipă”, spuneau reprezentanții clubului „blaugrana” în comunicatul de joi.