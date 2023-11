Actorul Augustin Viziru lansează o nouă ipoteză în cazul Simonei Halep! Motivul pentru care Patrick Mouratoglou i-a dat sportivei roxadustat pe ascuns: „Nu putem să-i spunem”

Simona Halep este suspendată din tenis patru ani, după ce a fost găsită dopată la US Open 2022. Întregul caz al sportivei a luat o întorsătură diferită, după ce că este responsabil pentru testul pozitiv al Simonei de anul trecut.

Acum, un alt scenariu apare, după ce antrenorul și-a asumat public vina pentru cazul sportivei. Augustin Viziru, unul dintre cei mai cunoscuți actori din România, provine dintr-o familie de sportivi și crede că antrenorul francez a făcut o diversiune.

O nouă ipoteză în cazul de dopaj al Simonei Halep, lansată de actorul Augustin Viziru

Actorul Augustin Viziru a lansat recent o nouă ipoteză în cazul de dopaj al Simonei Halep. El consideră că Patrick Mouratoglou fără să știe pentru a o ajuta să-și îmbunătățească performanțele sportive.

„Din punctul meu de vedere, cum văd eu lucrurile: situația ei, a început viața personală, s-a măritat, după care a divorțat. S-a deconectat de la nivelul de antrenament, s-o fi văzut depășită. S-o fi întâmplat sau nu, a ajuns în poziția asta. Mă gândesc, zic eu, să nu greșesc, e păcatul meu. În condițiile în care asta se întâmplă și în stânga și în dreapta și peste tot. Este posibil ca nici să nu fi știut, ceea ce este foarte grav. Că există posibilitatea ca ea habar să nu aibă! Eu am văzut o declarație a ei după toată problema asta. Și eu mă cam bunghesc când minți, înțelegi? Ea nu știe nimic. Deci ea habar n-are, e ferm convinsă că e o greșeală, că nu se poate așa ceva”, a spus Augustin Viziru.

Pentru că Simona Halep nu ar fi acceptat niciodată substanțe interzise, actorul spune că Patrick Mouratoglou a recurs la acest gest doar pentru că sportiva nu ar mai fi dat randament și că asta se poate observa din ultimele statistici.

„Deci ea dacă cumva, să zicem, staff-ul sau cine a fost implicat s-a gândit: ‘Băi, asta e cam moale, nu mai dă randament’. Că văd ăia statisticile, nu? Putem să-i zicem? Nu putem că ne bate asta, nu te joci cu ea că a schimbat zece antrenori, nu? Și atunci… Zic și eu, că ceva e acolo dacă a apărut acolo. Sau poate n-o fi, ideea e că Simona are suflet de campioană și meciul ăsta care acum intră în setul 5 e foarte greu. 40 de grade afară, cu una de 1,90 metri care o chinuie și o hăituiește. Lumea trebuie să înțeleagă că fiecare comentariu, fiecare declarație răutăcioasă, pe ea o afectează”, a mai spus actorul, potrivit .