Paris Saint-Germain a câştigat Cupa Intercontinentală la fotbal, după ce a învins echipa braziliană Flamengo Rio de Janeiro. Pentru francezi acest trofeu reprezintă o premieră.

Paris Saint-Germain victorioși în Cupa Intercontinentală

Parizienii s-au confruntat cu pe stadionul Ahmad Bin Ali Stadium din Al-Rayyan (Qatar), în finala Cupei Intercontinentale. Meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1, după 90 de minute şi după prelungirile care au urmat. Învingătoarea a fost stabilită în urma loviturilor de departajare.

Eroul meciului a fost portarul rus, Matvei Safonov, care a reușit o performanță similară cu cea a românului Helmut Duckadam din finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla, din 1986. Portarul lui Paris Saint Germain a reușit să apere patru lovituri de la 11 metri, executate de Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira şi Luiz Araujo.

Pentru PSG, deţinătoarea trofeului UEFA Champions League, au transformat Vitinha şi Nuno Mendes. Au ratat Ousmane Dembele, Balonul de Aur, care a tras peste poartă, și Bradley Barcola la șutul căruia a apărat Rossi. Golul echipei braziliene a fost marcat de uruguayanul Nicolas De la Cruz.

PSG a deschis scorul prin georgianul Hvicea Kvaraţhelia în minutul 38. Flamengo, deţinătoarea trofeului , a egalat prin internaţionalul italian Jorginho (62), din penalty.

PSG și Flamengo în finala Cupei Intercontinentale

Paris Saint Germain și Flamengo s-au întâlnit miercuri, 17 decembrie 2025, în finala Cupei Intercontinentale. Competiția, orgaizată de , se desfășoară o dată la patru ani și reunește câștigătoarele celor șase Confederații, într-un format restrâns, diferit de .

La ediția din acest an, au participat un total de 6 echipe care s-au confruntat după cum urmează:

Turul I: Pyramids (Egipt) și Auckland City (Noua Zeelandă)

Turul II: Flamengo (Brazilia), Cruz Azul (Mexic) și Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită)

În finală: PSG (Franța)

Ca să ajungă în finală, pentru a juca cu PSG, Flamengo a trebuit să treacă, pe rând, de Cruz Azul (2-1) și de Pyramids (2-0).

Pentru această victorie, din Cupa Intercontinentală, PSG a primit un cec de 5 milioane de dolari din partea FIFA. Flamengo s-a ales cu un premiu de consolare de 4 milioane de dolari.