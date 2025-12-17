B1 Inregistrari!
Cosmin Olăroiu a demisionat. Antrenorul român pleacă de la conducerea echipei Emiratelor Arabe

Adrian Teampău
17 dec. 2025, 19:21
Cosmin Olăroiu a demisionat. Antrenorul român pleacă de la conducerea echipei Emiratelor Arabe
Cosmin Olăroiu. Sursa foto: Hepta - ImagineChina / Imaginechina
Cosmin Olăroiu își va încheia colaborarea cu echipa națională de fotbal a Emiratelor Arabe Unite. Tehnicianul român va mai sta pe bancă doar la meciul din finala mică a FIFA Arab Cup.

Cosmin Olăroiu a demisionat

Antrenorul român a anunțat că nu va mai continua pe banca tehnică a selecționatei Emiratelor Arabe Unite și anul viitor. Cosmin Olăroiu își va încheia mandatul de selecționer la finalul acestui an. Ultimul său meci pe banca tehnică a echipei va fi cel cu Arabia Saudită, în finală mică a FIFA Arab Cup.

„Când am preluat echipa națională, aveam 56 de ani. Acum, am 66! În șase luni, am îmbătrânit cu zece ani! Am ratat calificarea la Mondiale și din cauza unor greșeli, a unor decizii proaste. Am avut și ghinion. Dar norocul și ghinionul fac parte din fotbal. Am avut foarte multe meciuri, în care echipa a jucat bine, dar n-a câștigat. Iar în fotbal, jocul bun, fără un rezultat pe măsură, nu înseamnă nimic. Sunt convins că această echipă are un viitor strălucit”, a fost declarația lui Olăroiu înainte să își ia rămas bun de la federalii de la Abu Dhabi.

Decizia vine după ce românul a ratat calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, organizat de SUA, Mexic și Canada. Cu Olăroiu pe bancă, Emiratele Arabe au pierdut barajul cu Irak. Echipa a luat gol, dintr-un penalty, în minutul 90+17.

Dacă vor câștiga meciul cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite vor ocupa locul trei la Cupa Arabă. Este cea mai bună clasare din istoria echipei. În grupe, ei au trecut de Kuwait, au remizat cu Egipt și au pierdut cu Iordania. Ulterior, în fazele superioare, au învins Algeria, în sferturi, iar apoi au pierdut cu Maroc, în semifinale.

Bătut de finalistele competiției

Cu echipa Emiratelor Arabe, Cosmin Olăroiu a pierdut doar în fața echipelor naționale care au ajuns în finala competiției. În vârstă de 56 de ani, Oli a ajuns antrenor pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite în aprilie, anul acesta. El a condus echipa în 12 meciuri, obținând doar patru victorii.  Antrenorul român a primit obiectivul de a câștiga Cupa Arabă. Trofeul ar fi reprezentat o consolare după pierderea calificării la turneul final din vară.

„Antrenorul român a venit într-un moment în care era cea mai bună soluție, dar în 12 meciuri nu a obținut decât patru victorii, dintre care una într-un amical și alta la lovituri de departajare. Prin urmare, rezultatele lui sunt slabe și nu a putut demonstra. Din moment ce nu vom participa în viitorul apropiat la un turneul final important, este destul timp să ne uităm la o alternativă care să ne ajute la Cupa Asiei 2027, dar și în preliminariile pentru Cupa Mondială 2030″, a scris jurnalista sportivă Farah Salem, pe site-ul personal.

Românul este cel mai de succes antrenor din istoria campionatului din Emiratele Arabe Unite. A câștigat 16 trofee cu grupările pe care le-a pregătit, respectiv, Al-Ain, Al-Shabab Al-Ahli și Al-Sharjah.

Unde va pleca Cosmin Olăroiu

După despărțirea de echipa națională a Emiratelor Arabe Unite, se pare că antrenorul român o va prelua pe Al Wahda, a doua clasată în campionatul țării din Golf. Cosmin Olăroiu ar urma să-i ia locul portughezului Jose Morais, care și-a reziliat contractul din motive personale.

Al Wahda e la doar două puncte în spatele liderului Al-Ain, astfel că românul areșanse reale să-și treacă în palmares al 5-lea titlu de campion în Emirate.

