În urmă cu patru luni, soția lui Ianis Hagi îl aducea pe lume pe Georgios. Noul membru al familiei a marcat o premieră nu doar pentru Ianis și Elena, care se află pentru prima dată în postura de părinți, dar și pentru Gică Hagi, căci copilul este primul nepot al fostului fotbalist. Într-un interviu recent, Ianis a dezvăluit cum și-a primit Gică Hagi noul rol de bunic și cum se comportă cu micuțul Georgios.

Cum își îndeplinește Gică Hagi rolul de bunic

În urmă cu patru luni, dădea naștere unui băiețel perfect sănătos. Drept dovadă, Georgios a primis la naștere o notă reprezentativă pentru familia din care face parte: 10. Numele de origini grecești este un tribut adus bunicului lui Ianis.

Într-un interviu recent, Ianis a vorbit despre primele luni în postura de tată. Sentimentele pe care le are pentru micuțul Georgios sunt greu de descris în cuvinte. O surpriză plăcută de care a avut parte de la nașterea fiului său a fost atitudinea și comportamentul adopatte de Gigă Hagi. Fostul fotbalist și-a luat foarte în serios rolul de bunic, motiv pentru care nici nu rezistă prea multe zile departe de nepotul său.

„Suntem tineri, atât Georgios, cât și eu, și Elena, ne descoperim și ne redescoperim. El are 4 luni, noi avem 4 luni de când suntem părinți. Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experiență din viața mea.

Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi. La mama mă așteptam să fie așa, dar tata e total schimbat și mă bucură asta. Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire. Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea”, a declarat Ianis Hagi, potrivit .

Cum s-ar putea schimba parcursul lui Hagi după meciul România-Turcia din primăvară

Deși s-a „pensionat”, Gică Hagi rămâne cu ochii pe naționala României. Dacă echipa noastră va pierde la barajul pentru Campionatul Mondial, jucat în primăvară împotriva Turciei, fostul mare fotbalist s-ar putea să preia antrenoratul echipei de la .