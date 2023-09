Acuzații grave din cauza verdictului amânat în dosarul de dopaj în care e implicată Simona Halep: „Este scandalos ce se întâmplă”

Decizia ITIA de a amâna verdictul în cazul Simonei Halep a stârnit un val de critici pe rețelele de socializare. Mulți consideră că românca a fost tratată nedrept pe durata procesului care vizează acuzațiile de dopaj care o vizează pe Simona Halep.

Verdictul în cazul Simonei Halep a fost din nou amânat de ITIA, iar ultima decizie a făcut multe nume sonore din lumea tenisului să iasă la atac în mediul online. Jucătorul de tenis australian John Millman a făcut un apel pentru ca românca să fie audiată într-un mod corect.

„Simona se află într-un purgatoriu al tenisului din cauza amânărilor repetate ale celor de la ITIA în acest proces. Colegii ei ar trebui să-i ia apărarea și să facă totul public. Acordați-i o audiere concretă și corectă. Dacă ai fi în locul ei, ți-ai dori măcar atât. Indiferent de ceea ce se va descoperi”, a scris John Millman, pe Twitter.

Nu este singura reacție de acest fel. A reacționat și jucătoarea Alize Cornet.

