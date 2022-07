Alexia Tatu a câștigat finala cu Andreea Soare și a devenit prima campioană U14 de la Wimbledon

Alexia Tatu a învins-o în două seturi pe Andreea Soare, duminică, în finala turneului U14 de la Wimbledon, și a devenit prima câștigătoare a probei, transmite .

Turneul junioarelor U14 a fost organizat în premieră la ediția din 2022 a Wimbledon, cu 16 jucători pe cele două tablouri de simplu, împărțiți în patru grupe a câte patru.

Alexia Tatu, originară din Buzău, a fost favorita numărul 1 la startul turneului. Are un stil de joc agresiv, cu lovituri plate, puternice și un serviciu solid. În finala cu Andreea Soare, tenismenă din Medgidia, ea a reușit 19 lovituri câștigătoare.

În semifinale, Alexia trecuse de sportiva argentiniană Sol Ailin Larraya, scor 6-3 / 6-0, în timp ce Andreea Diana Soare o învinsese pe britanica Isabelle Britton, scor 6-0 / 7-5, potrivit .

Alexia Tatu și Andreea Soare au fost campioane naționale de dublu la U13 în 2021.

Alexia Tatu wins the Romanian battle in the final U14 💪

— LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena)