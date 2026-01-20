Amenințările lui Trump pun în pericol desfășurarea Cupei Mondiale, din acest an, organizată de Statele Unite, Canada și Mexic. Germania ia în considerare boicotarea competiției în contextul tensiunilor politice

Amenințările lui Trump pun în pericol Cupa Mondială

de fotbal a Germaniei ar putea să nu participe la viitoarea Cupă Mondială la organizată de Canada, Statele Unite și Mexic. Tensiunile provocate de amenințările lui Trump, din ultimele zile, ar putea afecta inclusiv desfășurarea acestei competiții. Federaţia Germană de Fotbal (DFB) şi Federaţia Internaţională ( ) vor analiza această variantă, în mod „autonom”, a transmis guvernul federal de la Berlin

Dacă se va ajunge la o asemenea decizie, de boicot, ea va aparține exclusiv conducerii DFB, a transmis guvernul german pentru AFP. Jurnaliștii agenției de presă au dorit să știe dacă guvernul german ia în considerare posibilitatea unui boicot al Cupei Mondiale la fotbal. Competiția este programată să se desfășoare în Canada, Statele Unite şi Mexic, pe parcursul unei luni, între 11 iunie și 19 iulie.

„Această evaluare revine, aşadar, federaţiilor implicate, în acest caz DFB şi FIFA. Guvernul federal va accepta această evaluare. Guvernul federal respectă autonomia sportului. Deciziile privind participarea la evenimente sportive majore sau boicotarea acestora ţin exclusiv de competenţa federaţiilor sportive, şi nu de cea a clasei politice”, a declarat secretarul de stat pentru sport, Christiane Schenderlein.

Schenderlein este membră a CDU, partidul conservator condus de cancelarul Friedrich Merz.

Boicotul Cupei Mondiale, subiect de actualitate în Germania

Discuțiile despre boicotarea Cupei Mondiale din Statele Unite au apărut în contextul tensiunilor provocate de care insistă să anxeze Groenlanda. Amenințările lui Trump, din ultimele zile, vizează mai multe state europene, între care și Germania, care se opun anexării. Donald Trump intenționează să impună taxe vamale pentru a determina o schimbare de atitudine.

Astfel mai multe voci din Germania, una dintre marile puteri fotbalistice, evocă posibilitatea unui boicot sau chiar a anulării Cupei Mondiale din vară.

Dacă Donald Trump îşi pune în aplicare „ameninţările privind Groenlanda şi declanşează un război comercial cu UE, mi-e greu să-mi imaginez că ţările europene vor participa la Cupa Mondială”, a declarat un influent deputat conservator Roderich Kiesewetter pentru ziarul Augsburger Allgemeine.

Acest scenariu este invocat și de Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt al grupului CDU pentru politica externă. Într-o declarație pentru ziarul Bild el a spus că anularea turneului ar fi „ultima soluţie pentru a-l aduce pe preşedintele Trump la raţiune”.

Germanii aprobă boicotarea Cupei Mondiale ca răspuns la amenințările lui Trump

Deputatul social-democrat (SPD) Sebastian Roloff a mers chiar mai departe cu acest scenariu. El vorbește despre un răspuns comun din partea Europei care să ia în considerare renunţarea la participarea la Cupa Mondială.

Inițiativa ar fi susținută de aproape jumătate dintre microbiștii germani. Potrivit unui sondaj realizat de institutul Insa pentru Bild pe un eşantion de 1.000 de persoane, aproape jumătate dintre germani (47%) ar aproba un boicot al Cupei Mondiale, dacă s-ar ajunge la anexarea efectivă a Groenlandei de către Washington. O treime dintre aceștia (35%) ar rămâne împotriva acestei măsuri.

Germania nu a ratat nici o Cupă Mondială din perioada postbelică, începând cu anul 1950. De altfel, echipa sa națională a devenit campioană mondială de patru ori.

Un astfel de boicot sau anularea competiției ar fi o lovitură dură pentru Donald Trump. Fotbalul devine tot mai popular în Statele Unite, unde au ajuns să evolueze mai multe vedete mondiale. De curând, șeful FIFA, Gianni Infantino, i-a înmânat șefului de la Casa Albă un „Premiu FIFA pentru Pace”. Trofeul a fost creat special pentru el, cu ocazia tragerii la sorţi a Cupei Mondiale de luna trecută.