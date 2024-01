Anamaria Prodan, reacție după ce a câștigat 350.000 de euro, din procesul cu Dennis Man: ”Nu sunt lucruri de iertat. Când mă batjocorești, iese animalul din mine!”

Anamaria Prodan, agent FIFA, l-a dat în judecată pe fotbalistul Dennis Man pentru că a declarat contractul nul contractul de impresariat pe care îl aveau și și-a perfectat transferul la Parma cu prin firma consiliată de frații Becali.

În primă instanță, în 2022, fotbalistul a pierdut procesul și a făcut apel. Din informațiile furnizate de Prosport, și rezultatul apelului este nefavorabil lui Dennis Man, care acum are de plătit 350.000 de euro fostului său impresar, Anamaria Prodan.

și spune că nu e neapărat o problemă de bani, ci mai ales o victorie de moral. Ea a mai precizat că nici nu se pune problema restabilirii unor relații amicale între ea și internaționalul român.

”Nu era vorba de bani, ci de demnitate, de mândrie”

”Am aflat și eu de la avocații mei. (…)

Cred că este o chestie de onoare, agreată de comun acord și când știu cât de mult am muncit și de unde l-am adus pe Dennis și cât m-am chinuit ca să ajungă la Steaua (FCSB – N.R.) și cât am vorbit cu el și cât am stat lângă el și am fost lângă cariera lui, mi se pare absolut firesc.

Nu era vorba de bani, dacă era vorba de bani, puteam să iau de la Gigi Becali 100.000 de euro și să merg mai departe. Este vorba de demnitate, de mândrie, care pentru mine sunt cele mai importante, mult, mult, mult în fața banilor”, a spus Anamaria Prodan, conform prosport.ro.

”Nu sunt lucruri de iertat. Aici este vorba despre bărbăție, de demnitate și de corectitudine”

Anamaria Prodan mai spune a fost dezamăgită de atitudinea fotbalistului, despre ale cărui interese spune că de multe ori le-a pus chiar înaintea copiilor ei.

”Este un exemplu dat, de corectitudine. În momentul în care îți asumi un contract de comun acord și, atâta timp cât eu, ca agent, nu am ieșit din acest contract și ai fost pentru mine în fața copiilor mei de multe ori, pentru că la orice oră din zi și din noapte am muncit pentru tine și am stat și am fost acolo pentru ține, mi se pare jenant și grotesc să faci așa ceva.

Nu mă interesează nici măcar faptul că mi s-a transmis că din cauza lui Gigi Becali, că i s-a promis, ca să îl iert. Astea nu sunt lucruri de iertat. Aici este vorba despre bărbăție, de demnitate și de corectitudine”, a mai precizat Prodan.

”Când cumva mă batjocorești, iese din mine animalul”

Agentul FIFA nu înțelege nici acum de ce Man a ales să semneze contractul cu Parma asistat de Ioan Becali, deși ea susține că avea un contract bine definit cu jucătorul.

Prodan mai afirmă că , dar că i-a recomandat să aibă încredere în ea pentru că nu va rata transferul.

”There is no way! It’s only my way! Pentru că atunci când eu l-am căutat pe Dennis Man și am vrut să îi explic despre ce este vorba, a vorbit cu mine foarte mult la telefon, și el, și tatăl lui, mi-a explicat că nu are de ales, că îi e frică de Gigi.

I-am explicat că Gigi nu poate să își taie craca de sub picioare, fiind vorba de cel mai valoros jucător al lotului la momentul respectiv și decizia pe care a luat-o a fost cea pe care o știți.

Și atunci poate să vină acum să spună că pentru toată cariera și el, și copiii lui, și nepoții lui vor semna cu mine, nu mai există. Când cumva mă batjocorești, iese din mine animalul. Un contract când se agreează, este obligatoriu să fie respectat, căci, dacă, nu, se instalează haosul”, a mai spus Anamaria Prodan.