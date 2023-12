Anamaria Prodan: Multă lume îi înjură, dar nu e ușor să fii bogat!

Ce noutăți mai sunt despre ? Păi, mai întâi, a devenit ”Femeia anului 2023”, un titlu acordat de un show de modă, apoi și-a serbat cu fast lîmplinirea a 51 de ani, într-un un club din Capitală.

Alături de familia sa au fost invitați toți prietenii apropiați, iar tabloidele spun că ”Prodanca” a făcut senzație cu ținuta pe care a ales s-o îmbrace pentru eveniment, un corset din plastic, și cu tortul, înalt fix cât ea.

Anamaria Prodan: Multă lume înjură bogații, dar nu e ușor să fii bogat!

Într-un interviu pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Anamaria Prodan s-a plâns că muncește foarte mult și a explicat celor care visează să adune averi, că a fi bogat nu-i deloc atât de ușor pe cât își închipuie și că oamenii înstăriți, cum e și ea, fac multe sacrificii.

„Multă lume înjură oamenii bogați. Nu e ușor să fii bogat. Oamenii care nu au atât de multe lucruri, trăiesc mai liniștit și mai lejer.

Cei care au bani și averi și proprietăți, nu prea dorm. Muncește Anamaria Prodan, în fiecare zi, de la 6 dimineața și până la 1 noaptea. Fară pauză. Dacă dorm 2-3 ore pe noapte, e minune, de mulți ani. Așa a fost și mama, asta e”, și-a expus punctul de vedere Anamaria Prodan despre modul în care fericirea se abate asupra claselor sociale.

Anamaria Prodan, de Crăciun, reuniune de familie în America

De la petrecerea zilei sale a Anamariei Prodan a lipsit fiica sa cea mare, Rebecca, stabilită în Statele Unite, pe care toți ceilalți membri ai familiei o vor revedea curând pentru toți vor fi de Crăciun în America.

”Mergem în America (nr. de sărbători), toți, acasă, cu familia, cu sora mea pe care nu am văzut-o de multă vreme. Abia aștept. La casa mea, în Vegas. Nu o s-o vând, este a copiilor mei. Muncesc, dar nu vând nimic din ce este al copiilor. Nici mama mea nu a vândut niciodată nimic, ne-a lăsat nouă. Pot, am două mâini, două picioare, pot munci și ce am făcut trebuie să las copiilor mei”, a spus Anamaria Prodan la „Xtra Night Show”, conform antenastars.ro.