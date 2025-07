Andrei Ivan, OUT de la Universitatea Craiova! Clubul a făcut anunțul: „Drumurile noastre se despart”

(28 de ani) a părăsit clubul , după mulți ani petrecuți pe banca oltenilor. Echipa a postat un mesaj prin care a anunțat despărțirea.

Atacantul a luat primul contact cu „leii” în anul 2013, evoluând pentru aceștia până în 2018. Ulteror, vârful a fost transferat de Krasnodar, revenind la Universitatea Craiova în 2019, echipă cu care s-a aflat sub contract până în prezent.

În stagiunea precedentă, fotbalistul a plecat sub formă de împrumut în Turcia, la Adanaspor, însă a revenit la echipa lui Mirel Rădoi, odată cu începerea noului sezon. Totuși, se pare că jucătorul nu va mai evolua pentru olteni în acest sezon, deși contractul lui era valabil încă doi ani.

Clubul patronat de Mihai Rotaru a făcut anunțul pe pagina oficială de Facebook, unde i-a mulțumit fotbalistului pentru toate prestațiile sale.

„OFICIAL | Mulțumim pentru tot, Andrei Ivan! Universitatea Craiova și atacantul Andrei Ivan au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale. Cariera lui Andrei se confundă cu ceea ce înseamnă Știința Craiova, echipa la care a visat dintotdeauna să joace. Și a făcut-o mândru, de foarte multe ori din postura de lider, reușind să marcheze de 72 de ori în 308 jocuri în tricoul alb-albastru.

Drumurile noastre se despart astăzi, dar cu siguranță se vor mai intersecta în viitor. Până atunci, mulțumim Andrei pentru modul în care ai apărat blazonul clubului și îți dorim mult succes în următoarea ta aventură. Andrei Ivan, mereu unul dintre noi și întotdeauna cu noi!”, au scris cei de la Universitatea Craiova.

Pe pagina echipei se regăsește și mesajul de despărțire al lui Ivan. Jucătorul este recunoscător pentru momentele petrecute în tricoul „alb-albastru”. Deși clubul a menționat faptul că separarea s-ar fi realizat de comun acord, cuvintele lui Ivan dau de înțeles că și-ar mai fi dorit să rămână, însă hotărârea era deja luată.

„Au trecut mai bine de 10 ani de când am pășit pentru prima dată în vestiarul Universității Craiova. Eram un copil cu vise mari și cu sufletul plin de speranță. Aici am crescut, aici am devenit om, fotbalist, bărbat. Aici am simțit pentru prima dată ce înseamnă dragostea necondiționată pentru un club, pentru niște culori, pentru niște oameni. În acest tricou am debutat în Liga 1, am trăit meciuri care m-au marcat pe viață, am dat goluri care mi-au umplut inima, dar am simțit și durere, și presiune, și greutăți. Și totuși… n-am cedat niciodată. Pentru că am iubit cu adevărat această echipă. Astăzi plec. Nu pentru că așa am visat, nu pentru că așa mi-am dorit… ci pentru că, uneori, viața te pune în fața unor drumuri pe care trebuie să le accepți, chiar dacă dor.