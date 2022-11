Anglia, Țara Galilor, Germania și alte patru națiuni europene au declarat că nu vor purta banderolele OneLove la Cupa Mondială din Qatar, de frică să nu fie scoase de Fifa de pe teren

Fifa a spus clar că echipele care vor purta baderolele în timpul meciurilor disputate la vor fi supuse unor sancțiuni sportive iar căpitanii lor ar putea fi reținuți sau chiar forțați să părăsească terenul, informează The Guardian.

Ar fi purtat brățările dacă ar fi fost vorba doar de amenzi în bani

Belgia, Danemarca, Germania, Olanda și Elveția plănuiau să poarte banderola curcubeu într-o țară în care relațiile între persoane de același sex sunt ilegale. Fifa a ordonat tuturor căpitanilor să poarte brățări care promovează alte mesaje sociale.

O declarație comună a celor șapte federații de fotbal a spus: „Fifa a fost foarte clară că va impune sancțiuni sportive dacă căpitanii noștri vor purta banderolele pe terenul de joc.

În calitate de federații naționale, nu ne putem pune jucătorii în situația de a se confrunta cu sancțiuni sportive, inclusiv cu cartonașe, așa că le-am cerut căpitanilor să nu încerce să poarte banderolele în meciurile de la Cupa Mondială Fifa.

„Eram pregătiți să plătim amenzile care s-ar aplica în mod normal în cazul încălcării regulamentelor privind echipamentul și ne-am luat un angajament ferm față de purtarea banderolei.

Cu toate acestea, nu ne putem pune jucătorii noștri în situația în care ar putea fi sancționați cu cartonașe sau chiar obligați să părăsească terenul de joc.

„Suntem foarte frustrați de decizia Fifa, pe care o considerăm fără precedent – am scris Fifa în septembrie informându-i de dorința noastră de a purta banderolele One Love pentru a susține activ incluziunea în fotbal și nu am primit niciun răspuns.

Jucătorii și antrenorii noștri sunt dezamăgiți – ei sunt susținători fermi ai incluziunii și își vor arăta sprijinul în alte moduri”.

Și Anglia și Țara Galilor au renunțat la purtarea banderolei de susținere a comunității LGBTQ+ în timpul , după ce Fifa a amenințat cu sancțiuni sportive.

