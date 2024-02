Antrenorul lui Tottenham nu va schimba sistemul pentru Radu Drăgușin. Ange Postecoglu a dezvăluit motivul pentru care l-a vrut pe român

Antrenorul lui Tottenham, Ange Postecoglu, a vorbit despre perspectivele lui Radu Drăgușin la club și spune că nu va schimba sistemul într-unul care să îi permită utilizarea simultană a celor „trei fundași centrali de top” pe care îi are odată cu .

Ange Postecoglu, despre motivele pentru care l-a vrut pe Radu Drăgușin la Tottenham

Întrebat după eliminarea din Cupa Angliei dacă va schimba sistemul în unul cu trei fundași centrali acum că îl are și pe Radu Drăgușin în lot, Ange Postecoglu a infirmat posibilitatea.

„Realitatea este că am avut zero fundași centrali pe două poziții pentru cea mai mare parte a acestui an, așa că a trebuit să joc cu fundași laterali acolo. Motivul pe care l-am cumpărat pe Radu nu este reprezentat numai de accidentări, vor fi anumite jocuri în care vrem să schimbăm lucrurile și avem nevoie de mai mult decât de doi fundași centrali de top”, a declarat Ange Postecoglu, citat de .

Antrenorul lui Tottenham spune că românul este un fundaș central „de top”

„Aducerea lui Radu ne oferă oportunitatea de a avea trei fundași centrali de top. Diferitele meciuri vor impune lucruri diferite și acest lucru ne va permite să gestionăm timpul de joc al acelor jucători astfel încât să nu avem atât de multe accidentări pe câte am avut”, a adăugat tehnicianul.

„În termeni de stil diferit, a fost o chestiune despre care am discutat cu Radu, că în mod evident jucăm ceva diferit de ceea ce este obișnuit el, și i-a plăcut acest lucru. A fost atras de acest lucru și este ceea ce crede că are nevoie pentru următoarea etapă a carierei”, a continuat el.

„Din nou, a fost plăcut pentru mine deoarece va fi foarte diferit, dar, din nou, el învață rapid și deja pune toate întrebările pe care trebuie să le pună cu privire la ceea trebuie să îmbunătățească și sunt sigur că va face acest lucru”, a mai spus Ange Postecoglu.