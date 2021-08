Anunțul Mariei Holbură, după Jocurile Olimpice de la Tokyo: „Am decis să pun capăt carierei”

Gimnasta Maria Holbură, în vârstă de 20 de ani, care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anunțat, după revenirea din Japonia, că se retrage.

„Multe nu am de spus. Am decis să pun capăt carierei mele de gimnastă și le mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din ea. Sunt foarte mândră de mine și de ceea ce am reușit sa realizez până acum”, a transmis Maria Holbură, pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Maria Holbura ⭐️ (@mariaholbura)

„A fost cea mai emoționantă zi din viața mea, pentru ca am reușit sa concurez aici, la Jocurile Olimpice. Poate pentru unii nu înseamnă nimic, dar pentru mine înseamnă totul.

Am muncit atâția ani doar pentru a ajunge aici și să mă bucur de concurs”, a spus Maria Holbură, după ce a participat în calificări la individual compus. Notele ei din calificări: sărituri 13.166, paralele 11.100, bârnă 12.700, sol 12.200, potrivit gsp.ro.