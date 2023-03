Bănel Nicoliță nu trece printr-o perioadă foarte bună / Fostul star de la Steaua este executat silit pentru neplata unei facturi

Bănel Nicoliță, fostul star de la Steaua (actuala FCSB), nu trece printr-o perioadă foarte bună.

Perioada în care avea bani mulți câștigați din fotbal nu mai este de actualitate, iar informațiile care apar despre situația sa financiară sunt triste.

Bănel Nicoliță, executat silit

Bănel Nicoliță a jucat în perioada 2005 – 2011 la Steaua, înainte să plece în Franța, unde a evoluat la Saint-Etienne și la Nantes. Pentru România, Nicoliță a jucat de 37 de ori.

Judecătoria Cornetu în urma căreia Bănel Nicoliță este obligat să plătească de urgență datoria către o companie de livrare de energie electrică.

„Admite cererea de valoare redusă. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 804,16 de lei reprezentând contravaloare energie electrică, la care se adaugă suma de 157,61 de lei, reprezentând penalități de întârziere contractuale. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 50 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Executorie”, se arată în motivarea judecătorilor, potrivit .

Sentința este definitivă pentru că Nicoliță și-a recunoscut, practic, vina și a făcut Apel.

Bănel Nicoliță nu mai are la fel de mulți prieteni

Fostul mare jucător nu se află pentru prima dată în această situație. În urmă cu mai mulți ani, el a fost executat silit și de o companie de telefonie mobilă. În plus, a mai fost chemat în instanță și de o persoană care nu-și putea recupera cei 80.000 de euro pe care i-o împrumutase.

Într-un podcast la care a participat la începutul lui decembrie 2022, Nicoliță a povestit cum i-au întors spatele mulți dintre cei pe care i-a ajutat. Bănel și-a adus aminte, de exemplu, unui fotbalist care venea să-i ceară, deşi el avea grijă de copil. Respectivul, căruia nu i-a dat numele, acum nu-l mai cunoaște.

„Acum vreo câțiva ani era un jucător care venea la mine la geam și-i aruncam bani, deși eu eram cu copilul pe picioare, la legănat. Lăsam copilul și-i aruncam bani. Asta înseamnă respect! Și după aia a uitat.

Ăștia sunt oamenii. Sunt foarte mulți. Mi-e egal cu zero. Mă interesează că am rămas cu un lucru, nu mai am încredere. Sunt prea dezamăgit, poate și eu am dezamăgit. Am fost prea rănit. Nu sunt perfect, nimeni nu-i perfect. Dacă luaţi ultimii ani, eu sunt omul care a dat la toată lumea.

Îmi cerea oricât, 5.000-10.000, eu îi dădeam. Azi dacă îi ceri cuiva, trebuie să lași pe mama și tata (n.r. garanţii). Astea sunt vremurile, dar a fost o lecție”, a spus Nicoliţă în podcastul Victory Extra Time, realizat de jurnalistul Marian Codirlă anul trecut.