BREAKING NEWS: Mircea Lucescu este în stare gravă. Deja se caută înlocuitor la națională (VIDEO)

Mircea Lucescu este grav bolnav. Selecționerul naționalei este internat la Spitalul Universitar din București, iar starea lu este descrisă de medici drept „îngrijorătoare” și „gravă”.

Alertă. Mircea Lucescu nu mai poate antrena?

Pe finalul anului trecut, după finalul preliminariilor, selecționerul a avut probleme cardiace. Iar sfârșitul lui decembrie a confirmat probleme mai complicate decât se credea.

Câteva zile mai târziu, la începutul lui 2026 a ajuns din nou la spital. De data aceasta, spun surse medicale, problemele au venit din altă sursă. O gripă severă, cu temperatură de peste 39 de grade, care n-a cedat nici măcar cu antibiotice.

Potrivit jurnaliștilor de la golazo.ro, s-a descoperit că Mircea Lucescu a avut o infecție puternică, urmată de insuficiență cardio-respiratorie. Iar medicii au decis să-l înscrie pe selecționer într-un program național de tratament pentru o boală cronică și complexă.

FRF caută înlocuitor pentru Il Luce?

Situația pare a fi atât de gravă încât mai-marii fotbalului românesc se uită deja după un înlocuitor pentru Mircea Lucescu.

România joacă peste mai puțin de două luni unul sau chiar două meciuri incandescente (26 martie cu Turcia și, în caz de victorie, pe 31 martie e finala barajului), iar cei din se întreabă dacă va putea Mircea Lucescu să fie 100% apt din toate punctele de vedere pentru acest moment.

Prin urmare, se gândesc deja la o variantă de rezervă, un alt selecționer care să preia totul din mers în varianta în care Mircea Lucescu nu va putea face față.

Zilele trecute, chiar Lucescu, în discuții cu cei dintr-un cerc de apropiați, s-a exprimat că s-ar da la o parte din postul de selecționer, din cauza situației medicale în care se regăsește, dar că „nimeni nu prea e dispus să ia naționala acum”, scriu jurnaliștii de la