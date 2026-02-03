B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » BREAKING NEWS: Mircea Lucescu este în stare gravă. Deja se caută înlocuitor la națională (VIDEO)

BREAKING NEWS: Mircea Lucescu este în stare gravă. Deja se caută înlocuitor la națională (VIDEO)

Adrian A
03 feb. 2026, 12:43
BREAKING NEWS: Mircea Lucescu este în stare gravă. Deja se caută înlocuitor la națională (VIDEO)
Sursă foto: Captură video FRF TV
Cuprins
  1. Alertă. Mircea Lucescu nu mai poate antrena?
  2. FRF caută înlocuitor pentru Il Luce?

Mircea Lucescu este grav bolnav. Selecționerul naționalei este internat la Spitalul Universitar din  București, iar starea lu este descrisă de medici drept „îngrijorătoare” și „gravă”.

Alertă. Mircea Lucescu nu mai poate antrena?

Pe finalul anului trecut, după finalul preliminariilor, selecționerul a avut probleme cardiace. Iar sfârșitul lui decembrie a confirmat probleme mai complicate decât se credea.

Câteva zile mai târziu, la începutul lui 2026 a ajuns din nou la spital. De data aceasta, spun surse medicale, problemele au venit din altă sursă. O gripă severă, cu temperatură de peste 39 de grade, care n-a cedat nici măcar cu antibiotice.

Potrivit jurnaliștilor de la golazo.ro, s-a descoperit că Mircea Lucescu a avut o infecție puternică, urmată de insuficiență cardio-respiratorie. Iar medicii au decis să-l înscrie pe selecționer într-un program național de tratament pentru o boală cronică și complexă.

FRF caută înlocuitor pentru Il Luce?

Situația pare a fi atât de gravă încât mai-marii fotbalului românesc se uită deja după un înlocuitor pentru Mircea Lucescu.

România joacă peste mai puțin de două luni unul sau chiar două meciuri incandescente (26 martie cu Turcia și, în caz de victorie, pe 31 martie e finala barajului), iar cei din Federația Română de Fotbal se întreabă dacă va putea Mircea Lucescu să fie 100% apt din toate punctele de vedere pentru acest moment.

Prin urmare, se gândesc deja la o variantă de rezervă, un alt selecționer care să preia totul din mers în varianta în care Mircea Lucescu nu va putea face față.

Zilele trecute, chiar Lucescu, în discuții cu cei dintr-un cerc de apropiați, s-a exprimat că s-ar da la o parte din postul de selecționer, din cauza situației medicale în care se regăsește, dar că „nimeni nu prea e dispus să ia naționala acum”, scriu jurnaliștii de la golazo.ro.

Tags:
Citește și...
29 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Sport
29 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Viitorul Jocurilor Olimpice de iarnă, amenințat de încălzirea globală. Doar 52 de locații vor mai fi viabile până în 2050
Sport
Viitorul Jocurilor Olimpice de iarnă, amenințat de încălzirea globală. Doar 52 de locații vor mai fi viabile până în 2050
Șeful FIFA pledează pentru revenirea echipelor rusești în competițiile internaționale. Cum motivează inițiativa
Sport
Șeful FIFA pledează pentru revenirea echipelor rusești în competițiile internaționale. Cum motivează inițiativa
Mircea Lucescu a ajuns din nou la spital. Ce se întâmplă cu selecționerul României
Sport
Mircea Lucescu a ajuns din nou la spital. Ce se întâmplă cu selecționerul României
Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă. Din nou „Antrenorul lunii” în Serie A! Românul face spectacol cu Inter
Sport
Cristi Chivu traversează o perioadă excelentă. Din nou „Antrenorul lunii” în Serie A! Românul face spectacol cu Inter
(VIDEO) Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open. Patru ore i-au trebuit să îl învingă pe Jannik Sinner. Finală istorică între Djokovic și Alcaraz
Sport
(VIDEO) Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open. Patru ore i-au trebuit să îl învingă pe Jannik Sinner. Finală istorică între Djokovic și Alcaraz
VIDEO: Semifinală de infarct la Australian Open. Carlos Alcaraz s-a calificat după cea mai lungă semifinală din istoria competiției
Sport
VIDEO: Semifinală de infarct la Australian Open. Carlos Alcaraz s-a calificat după cea mai lungă semifinală din istoria competiției
FCSB a remizat cu Fenerbahce. Campioana României a fost eliminată din Europa League
Sport
FCSB a remizat cu Fenerbahce. Campioana României a fost eliminată din Europa League
Djokovic, în semifinale la Australian Open. Cum s-a calificat sârbul aproape fără să joace. E primul caz în istoria tenisului masculin (VIDEO)
Sport
Djokovic, în semifinale la Australian Open. Cum s-a calificat sârbul aproape fără să joace. E primul caz în istoria tenisului masculin (VIDEO)
Cristi Chivu, pe banca lui Real Madrid? Când ar putea ajunge antrenorul român pe Santiago Bernabeu
Sport
Cristi Chivu, pe banca lui Real Madrid? Când ar putea ajunge antrenorul român pe Santiago Bernabeu
Ultima oră
14:20 - Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
14:13 - Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA
13:53 - PSD a schimbat placa. Vrea pachet de solidaritate și amenință că fără acest pachet nu votează bugetul (VIDEO)
13:48 - Surse: Situații absurde cu gratuitățile la STB. Cum vrea Ciucu să rezolve problema
13:43 - România: Peste 150 de femei au murit din cauze asociate sarcinii, în ultimii cinci ani
13:05 - Mircea Dinescu: „Probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR”
13:01 - Ce pot conduce șoferii din România în 2026 dacă au permis categoria B. Ce spune Codul Rutier
13:01 - Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean pentru a-și salva familia. Iată ce s-a întâmplat
12:39 - Ce face Andreea Antonescu de când s-a mutat în SUA: „Există o vibrație nouă în sufletul meu. Fetele mele…” (VIDEO)
12:19 - Sfaturi pentru o escapadă urbană perfectă în Londra: Vezi ofertele Vola.ro