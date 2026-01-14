Ilie Dumitrescu, fostul internațional, a ajuns la un acord cu președintele Federației Române de Fotbal, , și va fi cooptat în echipa acestuia. Fostul mare fotbalist va coordona implementarea unor proiecte importante

Fostul mare fotbalist va lucra pentru și va fi ambasadorul proiectului de promovare a finalei . Ilie Dumitrescu se va ocupa de demersurile necesare pentru ca ultimul act al acestei competiții să fie organizat la București, în 2028 sau în 2029. Răzvan Burleanu a declarat că această finală ar putea contribui la o integrare mai bună a fotbalului românesc în sistemul european.

„Ceea ce ne dorim e ca să folosim această finală Europa League ca un element declanşator pentru cluburile din România, în ceea ce înseamnă înţelegerea mai bună a specificităţilor pieţei din Europa Centrală şi de Est. Noi şi cluburile avem aceeaşi misiune, formarea jucătorilor români, astfel încât aceştia să se poată integra cât mai uşor în fotbalul modern de astăzi, fotbalul occidental, fie la nivel de cluburi, fie pentru echipele naţionale”, spunea preşedintele FRF după şedinţa Comitetului Executiv din 9 decembrie 2025.

Pentru a reuși în acest demers, la nivelul Federației va fi înființat un departament, Professional Club Services. Noua structură va avea drept obiectiv consolidarea unui cadru unitar pentru dezvoltarea astfel încât tranziţia acestora către fotbalul de performanţă să fie cât mai coerentă şi de succes.

În 2025, FRF a organizat Youth Coaching Summit, eveniment la care au participat 150 de antrenori de copii şi juniori din România. Anul acesta Federația își propune să lucreze în parteneriat cu Aspire Academy pentru a avea o prezenţă de peste 500 de participanţi din toată ţara şi din regiune. Începând cu toamna lui 2026, FRF îşi doreşte să organizeze şi Professional Coaching Summit pentru antrenorii care au Licenţa Pro şi Licenţa A.

Ce rol va juca fostul internațional în noul departament

Ilie Dumitrescu va ocupa funcţia de Player Transition Manager, urmând să fie un mediator – liant – între FRF şi cluburile profesioniste din întreaga ţară. Astfel, fostul internațional va contribui la tranziţia jucătorilor tineri către echipele de seniori.

„Sunt onorat şi bucuros să fac parte din proiectele Federaţiei Române de Fotbal şi sunt 100% implicat în toate iniţiativele care au ca obiectiv dezvoltarea fotbalului românesc. Cred cu tărie că succesul acestor proiecte depinde de unitate, spirit de echipă, comunicare şi multă muncă. La iniţiativa FRF şi a Academiei Naţionale de Fotbal, am acceptat cu responsabilitate acest nou rol”, a transmis fostul jucător.

El a spus că tranziția jucătorilor de la echipele de juniori la cele de seniori și, mai apoi, la este o componentă esențială în dezvoltarea fotbalului. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie ca toate cluburile să susțină inițiativa. Astfel, cât mai mulți jucători tineri vor ajunge să facă performanță, ceea ce înseamnă beneficii financiare și sportive, pentru ei și pentru cluburi.

„Tranziţia jucătorilor de la juniori către echipele de club şi loturile naţionale reprezintă o componentă esenţială, iar pentru a reuşi este nevoie de implicarea şi susţinerea cluburilor, astfel încât cât mai mulţi jucători de valoare să ajungă la echipele naţionale. Obiectivele sunt comune: jucătorii să facă pasul spre prima reprezentativă, să fie pregătiţi pentru înalta performanţă şi să genereze beneficii sportive şi financiare pentru cluburi”, a mai spus Dumirescu.

Ce programe va mai gestiona Ilie Dumitrescu

Fostul internațional va fi implicat și în proiectul Professional Coaching Summit, derulat de FRF, pentru dezvoltarea antrenorilor români. Ilie Dumitrescu susține că experiența antrenorilor de top va ajuta la pregătirea antrenorilor cu licențe UEFA PRO şi A. Iar acest lucru va duce la dezvoltarea performanței sportive.

„De asemenea, mă bucur să fiu implicat în proiectul FRF Professional Coaching Summit, un demers important pentru dezvoltarea antrenorilor români. Experienţa antrenorilor de top poate oferi un plus real de valoare antrenorilor cu licenţele UEFA PRO şi A şi poate contribui direct la creşterea performanţei. Sunt extrem de motivat să contribui activ la aceste proiecte şi la dezvoltarea fotbalului românesc”, a declarat Dumitrescu.

Principiul care stă la baza acestui demers este viziunea FRF: „obiectivele cluburilor sunt şi obiectivele echipei naţionale, iar obiectivele echipei naţionale sunt şi obiectivele cluburilor”.