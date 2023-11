Când va fi eliberat Dănuț Lupu din închisoare / Fostul fotbalist va sta în cea mai luxoasă celulă din Penitenciarul Rahova

După ce , Dănuț Lupu a aflat când va fi eliberat din închisoare. Fostul fotbalist a primit această pedeapsă, după ce a condus fără permis de conducere, motivând întreaga acțiune cu faptul că nu a găsit niciun taxi.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, spunea Dănuț Lupu pe atunci.

Condamnat definitiv la 7 luni și 10 zile de închisoare, Dănuț Lupu va sta în cele mai luxoase celule

Nu de mult, fostul fotbalist a fost anunțat cu privire la data exactă la care poate fi eliberat. El urmează să fie mutat în cele mai luxoase celule din Penitenciarul Rahova, care au fost inaugurate de ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

la 7 luni și 10 zile de închisoare, Dănuț Lupu șase zile mai târziu, la Rahova. Inițial, fostul fotbalist a fost cazat într-o cameră situată în Secția 2, care a mai fost folosită pentru încercarea deținuților violenți.

La finalul săptămânii trecute, comisia s-a reunit la Rahova, unde a stabilit regimul de executare al lui Lupu.

Fostul fotbalist se va putea întoarce acasă pe 3 martie 2024. Până atunci, Lupu va fi mutat în noua secție a 8-a, unde ar fi vorba despre celule mari, spațioase, complet noi, destinate condamnaților cu regim de executare deschis și semideschis.

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu a participat la inaugurarea acestor celule de lux date în folosință începând cu 1 noiembrie.