Ce a spus Bogdan Lobonț despre relația cu fiica lui George Copos, Alexandra: „A ținut foarte mult la mine și ține în continuare”

În perioada anilor ’90, Bogdan Lobonț, acum în vârstă de 46 de ani, a fost împreună cu Alexandra Copos, fiica patronului de atunci de la Rapid, George Copos. La aproape 24 de ani distanță de acea perioadă, Lobonț .

Bogdan Lobonț, detalii despre relația cu Alexandra

Relația dintre Bogdan Lobonț și Alexandra Copos s-a încheiat în anul 2000, când Lobonț trecea la Ajax, formație din Amsterdam care l-a cumpărat cu 3 milioane de euro. Nu de mult, actualul antrenor de portari a povestit cum a fost relația cu fiica lui George Copos.

„Nu știu cum a văzut relația, dar de opus nu s-a opus niciodată. Multă lume l-a catalogat drept o persoană care nu e darnică, cu mine nu a fost așa. O persoană extraordinară, sufletist și rapidist. Nu spun: când pierdea Rapid, până și când făceam egal nu ieșea din casă!

Când am plecat de la Rapid la Ajax nu a vorbit cu mine 3 luni de zile. Îl sunam, îmi răspundea și zicea «Nu vreau să vorbesc cu tine», apoi închidea. Am plecat în martie, am vorbit cu el în iunie, când am venit în vacanță înainte de EURO, atunci am reușit să vorbesc cu el.

Sunt convins că nea George Copos a ținut foarte mult la mine și ține în continuare”, a mărturisit Bogdan Lobonț, potrivit .

Cum a reacționat George Copos când a aflat de relația Alexandrei

În martie anul trecut, Lobonț a dezvăluit pentru aceeași sursă cum a reacționat George Copos la vestea că „Lobby” avea o relație cu fiica lui, Alexandra.

„Zicea: «Bogdan, Bogdan, las-o-n pace pe Alexandra, că ea e cu școala, tu ești cu fotbalul!». Ei îi spunea: «Lasă-l în pace pe Bogdan! El e cu fotbalul, tu cu școala». Deci încerca să… Îți spun sincer, multă lume zice de domnul Copos că e un zgârcit. Poate cu alții, dar cu mine, nu”, afirma Lobonț în 2023.