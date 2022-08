Ce întâlnire! David Popovici, față în față cu Jim Montgomery, dublu campion la 100 și 200 de metri în urmă cu 49 de ani

și dublu campion mondial, s-a întâlnit cu americanul Jim Montgomer, cel care reușea în urmă cu 49 de ani să câștige cursele de 100, respectiv 200 de metri liber la aceeași ediție a unui turneu final, fiind primul care izbutea o astfel de performanță, notează .

Camelia Potec, preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, a reușit să facă posibilă această întâlnire și să îl aducă în România pe cel care era dublu medaliat cu aur în urmă cu aproape jumătate de veac, câștigând la acel Mondial medaliile pe care le-a obținut și David .

Întâlnire de șapte stele: David Popovici, față în față cu campionul mondial de acum 49 de ani

Invitatul special al Cameliei Potec a fost Jim Montgomery, ajuns acum la 67 de ani. În momentul în care l-a întâlnit pe puștiul-fenomen al natației din România a purtat un dialog sincer cu acesta, împărtășindu-i câteva sfaturi și rememorând amintiri de pe vremea când și acesta performa în bazin.

„Sunt multe similarităţi între noi, dar şi câteva diferenţe. Eu eram cu 8-9 luni mai mare decât el atunci când am câştigat medaliile de aur la 100-200. Eram într-o cu totul altă eră a nataţiei atunci, eram în primul an la facultate, înotam cu deţinători de recorduri. David este un erou deja în România, toată lumea îi urmăreşte cursele… Am discutat despre ce îşi doreşte să facă mai departe, despre cum să elimine stresul, cum să se relaxeze”, a declarat Jim Montgomery, scrie sursa citată anterior.

Americanul este încă în activitate, se ocupă de tineri și juniori și, după ce a analizat prestațiile lui David Popovici, este convins că acesta va face un salt uriaș în carieră în următorii ani.