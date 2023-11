Ce se spune despre Radu Drăgușin care a dus România la Euro 2024. „Mi-e și rușine”

este unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei României, având în vedere evoluția sa și au început discuțiile despre următorii pași pe care îi va face în carieră.

Fundașul central are contact cu Geno și o clauză de reziliere de 30 de milioane de eurp. Agentul acestuia, Florin Manea, este convinsă că Drăgușin va ajunge la o echipă de top din Europa, conform

Reacția lui Manea la criticile aduse fundașului central

Cu toate acestea, nu toți sunt mulțumiți de , iar un fost internațional român, Iosif Rotariu, a spus despre el că este un fotbalist lent.

Manea nu a ezitat să riposteze la aceste criticii. „Am văzut ce a zis un fost internațional (n.r. – Iosif Rotariu), nu vreau să-i dau numele, mi-e și rușine. A zis că Radu e lent.

Directorul sportiv de la Genoa mai citește ziarele din România. Vrea să le transmită ceva celor din România: a alergat cu 37 km/h și dacă în 12 meciuri jucate, contra lui Osimhen, Giroud, Leao, nu are niciun cartonaș galben, înseamnă că nu e lent.

Dacă nu ai viteză, îi pui jos și iei galben”, a spus Manea.

Ce spune Iosif Rotariu despre Drăgușin

Iosif Rotariu a mai spus despre Drăgușin că are parte de o presă bună, acesta fiind singurul avantaj al jucătorului.

„Drăguşin? Are o presă bună, dar nu ştiu ce să zic, am o reţinere. N-are viteză de reacţie, de deplasare.

E destul de masiv, lent şi e destul de greu. Eu la Ianis Hagi m-aş gândi să-l văd în viitor (n.r. la un club important).

Ceilalţi au o limită pe care nu o pot depăşi”, a declarat Iosif Rotariu.