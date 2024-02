Marca, articol la superlativ despre Radu Drăgușin. Presa spaniolă spune că greii din Premier League sunt „înnebuniți” de fundașul român din Italia

Radu Drăgușin, fundașul român al lui Genoa, este una dintre surprizele actualei ediții din campionatul Italiei, scriu jurnaliștii de la .

Publicația spaniolă spune că internaționalul român se face remarcat la Genoa, echipă care pune compartimentul defensiv pe primul plan.

La 21 de ani, Radu Drăgușin, fost fotbalist al lui Juventus, conduce apărarea istoricei echipe genoveze. Nu resimte presiunea tricoului și a publicului, dar nici a tinereții sale.

„Am crescut la Juventus și era important să învăț de la Bonucci și Chiellini”, declara Radu Drăgușin vinerea trecută, după ce a înscris unicul gol al victoriei cu Hellas Verona.

Check out and enjoy Radu Drăgușin's SPECATACULAR volley vs Verona:

