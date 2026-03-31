Traian Avarvarei
31 mart. 2026, 15:52
Gigi Becali, patronul FCSB. Sursa foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Becali: Hagi știe să facă o echipă
  2. Becali: Hagi numai pe Ianis îl va pune căpitan

Gigi Becali e convins că echipa națională se va califica la Campionatul European din 2028 dacă Gică Hagi va fi selecționer deoarece acesta „are un destin special de campion”. „Acum să nu ne așteptăm la mari performanțe pentru că n-are cu cine”, a mai precizat acesta. Patronul FCSB a mai spus că sigur Gică Hagi îl va pune căpitan pe Ianis, fiul său.

Becali: Hagi știe să facă o echipă

„La Hagi te poți aștepta la orice. Eu nu spun asta pentru că e nașul meu și că vreau să-l laud, eu spun pe fapte. Din moment ce a putut să ia titlul cu Viitorul de două ori, te poți aștepta la orice de la el.

Noi n-avem jucători valoroși, numai că Hagi știe să facă o echipă și poate să mai înlocuiască puțin valoarea cu spiritul de echipă și lupta. La Hagi, dacă nu alergi, te-a mâncat, te-a distrus. El e leu pe margine, zbiară, te mănâncă!

Acum să nu ne așteptăm la mari performanțe pentru că n-are cu cine. Noi n-avem un mijlocaș valoros. E Dragomir, de care mie îmi place, dar noi nu avem niște mijlocași valoroși. Gică va inventa ceva, găsește el ceva.

Gică ne va califica la EURO, este vorba și de soartă. El e făcut pentru fotbal, iar el are noroc la fotbal. Dumnezeu l-a făcut campion pe el.

Altfel, cum să iei titlul cu Viitorul? El așa s-a născut, campion. Are un destin special de campion”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.

Becali: Hagi numai pe Ianis îl va pune căpitan

El a mai susținut că Gică Hagi numai pe fiul Ianis îl va pune căpitan. Ar fi și ciudat să nu o facă, în condițiile în care Mircea Lucescu a procedat astfel.

„Numai pe Ianis îl va pune căpitan! Du-te, mă, cu Drăgușin și cu Tottenham. El o să-i spună: «Ianis, ești băiatul meu, ia toată responsabilitatea echipei!». O să vezi. Ar fi rușinos. Cum adică, îi dă Lucescu banderola lui Ianis și eu, tatăl tău, nu ți-o dau? Păi, el îi dăduse banderola la Viitorul când avea 18 ani.

Nu văd pe altul care ar putea primi banderola. Eu am zis de Drăgușin că face 30 de milioane de euro, dar eu dau banderola cui îmi câștigă meciul, nu la cei care se apără. Eu așa am dat banderola, numai de la mijloc în sus. Nu o dau la fundașii centrali”, a mai afirmat patronul FCSB, potrivit GSP.

Citește și...
După ce ne-a amenințat cu represalii din cauză că ajutăm SUA, Iranul propune României un meci amical de fotbal. Negocieri-șoc la FRF
Sport
După ce ne-a amenințat cu represalii din cauză că ajutăm SUA, Iranul propune României un meci amical de fotbal. Negocieri-șoc la FRF
Mircea Lucescu se retrage de la naționala României. Urmează să fie operat marți. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Il Luce
Sport
Mircea Lucescu se retrage de la naționala României. Urmează să fie operat marți. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Il Luce
Abuzuri în lanț la Petroșani. Monica Iacob-Ridzi, acuzată de trucarea turneelor locale de tenis în favoarea fiicei. Răspunsul familiei Ridzi
Sport
Abuzuri în lanț la Petroșani. Monica Iacob-Ridzi, acuzată de trucarea turneelor locale de tenis în favoarea fiicei. Răspunsul familiei Ridzi
Gigi Becali, la analize medicale după ce Mircea Lucescu a leșinat: „Vreau să trăiesc până la 105 ani. Eu la două săptămâni îmi pun singur perfuzie”
Sport
Gigi Becali, la analize medicale după ce Mircea Lucescu a leșinat: „Vreau să trăiesc până la 105 ani. Eu la două săptămâni îmi pun singur perfuzie”
Mircea Lucescu a povestit de ce i s-a făcut rău: „Am simțit că nu pot respira. M-am enervat foarte tare”
Sport
Mircea Lucescu a povestit de ce i s-a făcut rău: „Am simțit că nu pot respira. M-am enervat foarte tare”
Mircea Lucescu rămâne sub supraveghere medicală după incidentul de la Mogoșoaia. Ce mesaj a transmis despre starea sa de sănătate
Sport
Mircea Lucescu rămâne sub supraveghere medicală după incidentul de la Mogoșoaia. Ce mesaj a transmis despre starea sa de sănătate
UPDATE: Mircea Lucescu, transportat de urgență la spital după ce a leșinat în cantonament. Selecționerul se află la Spitalul Universitar de Urgență București
Sport
UPDATE: Mircea Lucescu, transportat de urgență la spital după ce a leșinat în cantonament. Selecționerul se află la Spitalul Universitar de Urgență București
UPDATE: FRF neagă zvonurile privind scandalul între jucătorii români. Presa turcă vorbea despre spiritele care s-au încins în vestiarul românilor
Sport
UPDATE: FRF neagă zvonurile privind scandalul între jucătorii români. Presa turcă vorbea despre spiritele care s-au încins în vestiarul românilor
Meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale. Franța a învins Brazilia cu scorul 2-1
Sport
Meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale. Franța a învins Brazilia cu scorul 2-1
Mircea Lucescu a tras concluziile după înfrângerea României cu Turcia: „Greşeala care a dus la gol putea fi evitată fără niciun fel de probleme”
Sport
Mircea Lucescu a tras concluziile după înfrângerea României cu Turcia: „Greşeala care a dus la gol putea fi evitată fără niciun fel de probleme”
17:36 - Confruntare decisivă în Ungaria. Cum se prezintă Viktor Orban şi Peter Magyar înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie
17:16 - Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene
17:07 - Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
17:04 - ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
16:38 - Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
16:33 - Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu
16:31 - Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
16:25 - S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
16:06 - Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
16:03 - Un sat din Franța a găsit o soluție neașteptată. A înscris cinci vaci la școală, ca să nu se închidă o clasă. Ce a spus primarul