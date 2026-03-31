Gigi Becali e convins că echipa națională se va califica la Campionatul European din 2028 dacă Gică Hagi va fi selecționer deoarece acesta „are un destin special de campion”. „Acum să nu ne așteptăm la mari performanțe pentru că n-are cu cine”, a mai precizat acesta. Patronul FCSB a mai spus că sigur Gică Hagi îl va pune căpitan pe Ianis, fiul său.

Becali: Hagi știe să facă o echipă

„La Hagi te poți aștepta la orice. Eu nu spun asta pentru că e nașul meu și că vreau să-l laud, eu spun pe fapte. Din moment ce a putut să ia titlul cu Viitorul de două ori, te poți aștepta la orice de la el.

Noi n-avem jucători valoroși, numai că Hagi știe să facă o echipă și poate să mai înlocuiască puțin valoarea cu spiritul de echipă și lupta. La Hagi, dacă nu alergi, te-a mâncat, te-a distrus. El e leu pe margine, zbiară, te mănâncă!

Acum să nu ne așteptăm la mari performanțe pentru că . Noi n-avem un mijlocaș valoros. E Dragomir, de care mie îmi place, dar noi nu avem niște mijlocași valoroși. Gică va inventa ceva, găsește el ceva.

Gică ne va califica la EURO, este vorba și de soartă. El e făcut pentru fotbal, iar el are noroc la fotbal. Dumnezeu l-a făcut campion pe el.

Altfel, cum să iei titlul cu Viitorul? El așa s-a născut, campion. Are un destin special de campion”, a spus Gigi Becali, pentru

Becali: Hagi numai pe Ianis îl va pune căpitan

El a mai susținut că Gică Hagi numai pe fiul Ianis îl va pune căpitan. Ar fi și ciudat să nu o facă, în condițiile în care Mircea Lucescu a procedat astfel.

„Numai pe Ianis îl va pune căpitan! Du-te, mă, cu Drăgușin și cu Tottenham. El o să-i spună: «Ianis, ești băiatul meu, ia toată responsabilitatea echipei!». O să vezi. Ar fi rușinos. Cum adică, îi dă Lucescu banderola lui Ianis și eu, tatăl tău, nu ți-o dau? Păi, el îi dăduse banderola la Viitorul când avea 18 ani.

Nu văd pe altul care ar putea primi banderola. Eu am zis de Drăgușin că face 30 de milioane de euro, dar eu dau banderola cui îmi câștigă meciul, nu la cei care se apără. Eu așa am dat banderola, numai de la mijloc în sus. Nu o dau la fundașii centrali”, a mai afirmat patronul FCSB, potrivit .