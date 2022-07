Ce spune Novak Djokovic despre participarea la US Open: „Nu este sfârşitul lumii”

Tenismenul sârb, , a transmis joi la inaugurarea unui complex de tenis în Bosnia că „nu este sfârşitul lumii” dacă nu va juca la ediţia din acest an de la US Open, potrivit

Novak Djokovic, despre participarea la US Open

Novak Djokovic nu poate participa la US Open pentru că nu este vaccinat anti-Covid. Sârbul a vorbit despre viitorul său pe termen scurt și a anunțat că cel mai probabil va absenta de la turneul din New York.

Conform în vigoare, tenismenul nu are voie să intre pe teritoriul Statelor Unite, deoarece nu poate prezenta dovada vaccinării anti-Covid-19.

„Sunt tenisman profesionist şi vreau să mă aflu oriunde pot juca. Politica nu mă interesează. Am părerile mele, iar ceea ce vreau este ca fiecare să aibă libertatea să aleagă ce este mai bine pentru el. Mi-aş dori ca, cel puţin, decizia mea să fie respectată. Dacă sunt autorizat, voi fi la New York. Dacă nu, nu este sfârşitul lumii”, a afirmat tenismenul.

Nu ar fi prima oară când Djokovic este privat de un turneu de Mare Şlem din cauza refuzului de a se vaccina anti-Covid. La începutul anului, sportivul a fost nevoit să părăsească Australia şi nu a putut participa la turneul de Grand Slam de la Melbourne.

„Telenovela asta n-a fost, evident, ceva plăcut. Mulţi încă mai cred că am forţat ca să intru în Australia fără autorizaţie, dar nu este adevărat şi am demonstrat-o în instanţă. Nu mă voi duce niciodată într-o ţară care nu mă vrea şi care nu mi-a dat permisiunea. Şi sper să mă pot întoarce acolo în ianuarie. Îmi place Australia şi vreau să revin acolo. Iar acolo am avut cele mai bune rezultate în turneele de Mare Şlem. Sper că voi fi prezent”, a declarat sârbul, citat de .