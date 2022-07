Ce supranume a primit Simona Halep, după ce s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon

s-a calificat semifinalele turneului de la Wimbledon. Ea a parcurs perfect și, din cinci partide, nu a pierdut niciun set. Ultima sa victimă a fost americanca Amanda Anisimova, în fața căreia românca a făcut un meci perfect, câștigat cu 6-2, 6-4, scrie .

Sportstar a numit-o „Ucigașa tăcută, Simona Halep, a răpus-o rapid pe Amanda Anisimova, calificându-se în semifinale la Wimbledon”. Ulterior, porecla a fost preluată și de presa internațională.

Smooth operator, Simona!

Halep made quick work of Amanda Anisimova with a 6-2, 6-4 win, going through to the semifinals.

Match report 👉

— Sportstar (@sportstarweb)