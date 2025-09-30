B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Ion Țiriac are un teren imens în Africa. Și Gigi Becali are pământ acolo, dar dintr-un alt motiv. „Vezi oamenii acolo trăind în urmă cu o sută de ani"

Ion Țiriac are un teren imens în Africa. Și Gigi Becali are pământ acolo, dar dintr-un alt motiv. „Vezi oamenii acolo trăind în urmă cu o sută de ani”

Traian Avarvarei
30 sept. 2025, 18:48
Ion Țiriac are un teren imens în Africa. Și Gigi Becali are pământ acolo, dar dintr-un alt motiv. „Vezi oamenii acolo trăind în urmă cu o sută de ani”
Ion Țiriac a dezvăluit ce teren imens are în Africa, pentru vânătoare. Sursa foto: Hepta - Actionpress / ALTERPHOTOS SC.
Cuprins
  1. Ce a spus Țiriac despre terenul său și pasiunea pentru Africa
  2. De ce și-a cumpărat Becali teren în Africa

Ion Țiriac are un teren imens în Africa, mai precis în Namibia, și urmează să-și cumpere mai multe hectare și în Botswana. Și Gigi Becali are pământ în Africa, dar pentru un alt motiv.

Ce a spus Țiriac despre terenul său și pasiunea pentru Africa

Ion Țiriac are un teren imens în Africa. Fostul tenismen, în prezent în vârstă de 86 de ani, a dezvăluit că deține 21.000 de hectare în Namibia. El a cumpărat hectarele ca să își satisfacă acolo pasiunea pentru vânătoare.

„Am , o proprietate care trebuie să fie îngrijită în fiecare zi. Apoi Pac! altă treabă! (…)

În Africa merg des pentru că am fost vânător de la vârsta de 17 ani. Înainte să cumpăr proprietatea din Namibia. Și mai cumpăr încă una, se pare, săptămâna viitoare. Și mai cumpăr încă una probabil în Botswana”, a spus Ion Țiriac, pentru iAmSport.

Ion Țiriac a deplâns apoi faptul că fauna și flora din Africa, atât de frumoase, sunt tot mai mult pe cale de dispariție.

„Pe mine Africa m-a fascinat dintotdeauna din toate punctele de vedere. Te duci în Platoul Masai în Tanzania și vezi acolo oamenii trăind în urmă cu o sută de ani. Șeful tribului are dreptul la viață și la moarte. Toți sunt acolo.

Sunt lucruri care vor dispărea în următorii 50-70 de ani. Din păcate, în următorii 50-70 de ani eu nu mai văd un animal în Africa. La cum merge viața…”, a mai spus Țiriac pentru iAMsport, potrivit Fanatik.

De ce și-a cumpărat Becali teren în Africa

Și Gigi Becali deține un teren în Africa, mai precis în Uganda, dar mult mai mic, de doar 40 de hectare. Și motivul e unul diferit: patronul FCSB a construit acolo o mănăstire și o fermă.

„Au spus că dacă văd un ou se bucură. Și le-am făcut fermă să și vândă ouă. Le-am luat aproape 40 de hectare. Că ei spuneau să le cumpăr pe numele meu. Ce îmi trebuie mie teren prin Africa? L-am cumpărat pe numele maicii Tahoria.

E o maică acolo. Acolo botează copiii, le dau mâncare, trimit aici, le plătesc la noi preoții ca să facă Teologia și să poată să slujească, să facă Sfânta Liturghie. Mă bucur că pot să bucur oameni. Cea mai mare bucurie a omului este atunci când faci fericiți alți oameni. Nu există mai mare bucurie. Bine, depinde de oameni”, a povestit Gigi Becali, cu mai mult timp în urmă, pentru Fanatik.

El a mai susținut, la DigiSport, că a construit apoi mănăstiri în Rwanda și Burundi: „Dau acolo sute de mii de euro. Cum să se spună despre mine că discriminez oamenii de culoare? Eu am făcut 3 mânăstiri, în Uganda, Rwanda și Burundi. Nu există!”.

