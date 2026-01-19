B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Cele mai populare pariuri pe volei

Cele mai populare pariuri pe volei

B1.ro
19 ian. 2026, 16:06
Cele mai populare pariuri pe volei
Cuprins
  1. Câștigătoarea meciului
  2. Scorul exact al seturilor
  3. Total puncte în meci
  4. Câștigătorul unui set anume
  5. Pariurile tip handicap

Ori de câte ori vine vorba despre pariuri sportive, fotbalul este sportul care se bucură de cea mai multă popularitate. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că nu există și alte sporturi pe care să mizezi!

Nu trebuie să uităm faptul că există perioade în care fotbalul ia o pauză, competițiile interne încheindu-se, situații în care oferta meciurilor de fotbal disponibile pentru pariuri este destul de redusă.

În astfel de situații, pariorii se orientează către alte sporturi, iar voleiul reprezintă o opțiune destul de populară printre aceștia. Este un sport foarte dinamic, care merită toată atenția noastră, indiferent dacă suntem pariori, sau nu.

Voleiul oferă o mulțime de aspecte interesante pentru pariori, motiv pentru care în următoarele rânduri ne propunem să îți prezentăm care sunt cele mai populare pariuri pe volei.

Câștigătoarea meciului

Înainte de toate, la fel precum în fotbal, și în volei pariul pe rezultatul final al meciului este de departe cel mai popular.

Este, fără îndoială, cea mai intuitivă și simplă variantă. Cu alte cuvinte, tot ce trebuie să facă pariorul este să mizeze pe echipa care crede că va câștiga meciul. Nu te interesează scorul, numărul de seturi sau alte detalii, ci doar echipa câștigătoare.

Acest pariu este preferat de către pariorii începători și chiar de către aceia care pur și simplu nu vor să se complice prea mult.

Scorul exact al seturilor

Cel mai probabil că știi deja faptul că voleiul se joacă pe seturi, la fel precum în tenis.

Prin urmare, sunt multe pariuri care vizează numărul de seturi dintr-un meci de volei. Cel mai popular pariu în acest sens este cel care îți permite să mizezi pe scorul exact al seturilor.

Opțiunile de pariere sunt următoarele: 3 – 0, 3 -1 sau 3 – 2, pentru una dintre cele două echipe, în cazul unui meci din 5 seturi. Desigur, este un pariu mai greu de intuit, motiv pentru care cotele sunt foarte avantajoase.

Cel mai probabil cotele mari reprezintă argumentul principal care a dus la popularitatea acestui pariu.

Total puncte în meci

Voleiul nu se joacă pe goluri, ci pe puncte, așa că ai posibilitatea de a miza pe numărul total de puncte dintr-un meci de volei. Există două opțiuni de pariere, sub și peste, iar mai apoi poți alege una dintre variantele propuse la casa de pariuri la care joci.

De exemplu, poate exista opțiunea de 180,5 puncte, iar pariorul poate alege dacă se vor marca mai multe sau mai puține puncte. Este un pariu simplu, intuitiv, și totodată o opțiune foarte bună pentru partidele echilibrate.

Cu toate acestea, este important să te documentezi și să analizezi statisticile înainte de a juca acest pariu.

De aceea, orice jucător care vrea să experimenteze pariurile pe volei, poate începe cu un cont la Superbet, iar mai apoi poate miza folosind sume cât mai mici, pentru a acumula experiență.

Am menționat Superbet deoarece suma minimă la depunere este foarte accesibilă, așa că poate fi o recomandare utilă.

Câștigătorul unui set anume

După cum bine ai aflat deja, un meci de volei este format din mai multe seturi, așa că agențiile de pariuri îți oferă posibilitatea de a miza pe acest aspect. De exemplu, ai posibilitatea de a miza pe echipa care va câștiga un anumit set.

Cu alte cuvinte, este un pariu destul de asemănător cu cel care îți permite să mizezi pe echipa care câștigă meciul, doar că în acest caz nu te interesează rezultatul final al partidei, ci mai degrabă scorul de la finalul setului pe care alegi să mizezi.

Pariurile tip handicap

Pariurile tip handicap se bucură de un adevărat succes! În ciuda faptului că nu este un pariu foarte simplu, pariurile tip handicap sunt o opțiune des întâlnită printre pariori. Cotele sunt foarte bune în cazul pariurilor tip handicap, așa că ele pot fi folosite inclusiv pe partidele de volei.

Există două opțiuni de pariere în acest caz, mai precis handicapul asiatic și cel european.

Handicapul îți oferă posibilitatea de a acorda un avantaj sau un dezavantaj fictiv uneia dintre echipe, pentru a obține astfel pariuri interesante, cu cote cât mai atractive.

Tags:
Citește și...
Gigi Becali a povestit cum i-a salvat pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „La ei e suflet. Înțelegi?”
Sport
Gigi Becali a povestit cum i-a salvat pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „La ei e suflet. Înțelegi?”
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
Sport
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
Superliga revine azi: cursă nebună pentru play-off. Cum arată cotele la pariuri antepost?
Sport
Superliga revine azi: cursă nebună pentru play-off. Cum arată cotele la pariuri antepost?
Dan Petrescu e supărat pe România. Chelsea i-a făcut o surpriză, dar fostul mare jucător e trist
Sport
Dan Petrescu e supărat pe România. Chelsea i-a făcut o surpriză, dar fostul mare jucător e trist
Gică Hagi, factură la gaze de 100.000 de euro: „De domeniul fantasticului”
Sport
Gică Hagi, factură la gaze de 100.000 de euro: „De domeniul fantasticului”
Ilie Dumitrescu a bătut palma cu Răzvan Burleanu. Fostul internațional va lucra pentru FRF
Sport
Ilie Dumitrescu a bătut palma cu Răzvan Burleanu. Fostul internațional va lucra pentru FRF
David Popovici i-a lăsat pe toți în spate! A fost desemnat cel mai bun înotător masculin la Premiile Acvatic 2025
Sport
David Popovici i-a lăsat pe toți în spate! A fost desemnat cel mai bun înotător masculin la Premiile Acvatic 2025
Noua metodă de a trișa în săriturile cu schiurile. De ce își măresc sportivii penisurile
Sport
Noua metodă de a trișa în săriturile cu schiurile. De ce își măresc sportivii penisurile
Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician
Sport
Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician
Scandal cu legendele fotbalului românesc. Boloni a provocat un adevărat tsunami. Replici dure de la familiile lui Balaci și Dobrin
Sport
Scandal cu legendele fotbalului românesc. Boloni a provocat un adevărat tsunami. Replici dure de la familiile lui Balaci și Dobrin
Ultima oră
16:38 - Românii din diaspora, chemați la centrele militare în caz de mobilizare. Ce riscă aceștia, dacă nu se prezintă
16:38 - Accident feroviar în Spania. MAE confirmă că doi români au fost răniți în ciocnirea dintre cele două trenuri UPDATE
16:33 - Despăgubirile la care au dreptul pasagerii în cazul anulării unei curse aviatice. Ce a decis Curtea de Justiție a UE
16:10 - Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce se modifică și ce urmărește statul
16:02 - Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței
15:58 - Cum a adoptat Viorica Dăncilă un băiat și de ce nu a avut copii biologici: „Prima dată, soțul meu s-a uitat la mine un pic nedumerit”
15:26 - ULTIMA ORĂ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Judecătorii au dat arest la domiciliu fiului și nepotului mercenarului
15:25 - Economisește la shopping: avantajele cardurilor de cumpărături
15:24 - Gigi Becali a povestit cum i-a salvat pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „La ei e suflet. Înțelegi?”
15:14 - Vacanța de schi cu copilul, pe Valea Prahovei ori în Poiana Brașov? Cel mai „ieftin”, 1.700 lei/zi