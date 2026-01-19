Ori de câte ori vine vorba despre pariuri sportive, fotbalul este sportul care se bucură de cea mai multă popularitate. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că nu există și alte sporturi pe care să mizezi!

Nu trebuie să uităm faptul că există perioade în care fotbalul ia o pauză, competițiile interne încheindu-se, situații în care oferta meciurilor de fotbal disponibile pentru pariuri este destul de redusă.

În astfel de situații, pariorii se orientează către alte sporturi, iar voleiul reprezintă o opțiune destul de populară printre aceștia. Este un sport foarte dinamic, care merită toată atenția noastră, indiferent dacă suntem pariori, sau nu.

Voleiul oferă o mulțime de aspecte interesante pentru pariori, motiv pentru care în următoarele rânduri ne propunem să îți prezentăm care sunt cele mai populare pariuri pe volei.

Câștigătoarea meciului

Înainte de toate, la fel precum în fotbal, și în volei pariul pe rezultatul final al meciului este de departe cel mai popular.

Este, fără îndoială, cea mai intuitivă și simplă variantă. Cu alte cuvinte, tot ce trebuie să facă pariorul este să mizeze pe echipa care crede că va câștiga meciul. Nu te interesează scorul, numărul de seturi sau alte detalii, ci doar echipa câștigătoare.

Acest pariu este preferat de către pariorii începători și chiar de către aceia care pur și simplu nu vor să se complice prea mult.

Scorul exact al seturilor

Cel mai probabil că știi deja faptul că voleiul se joacă pe seturi, la fel precum în tenis.

Prin urmare, sunt multe pariuri care vizează numărul de seturi dintr-un meci de volei. Cel mai popular pariu în acest sens este cel care îți permite să mizezi pe scorul exact al seturilor.

Opțiunile de pariere sunt următoarele: 3 – 0, 3 -1 sau 3 – 2, pentru una dintre cele două echipe, în cazul unui meci din 5 seturi. Desigur, este un pariu mai greu de intuit, motiv pentru care cotele sunt foarte avantajoase.

Cel mai probabil cotele mari reprezintă argumentul principal care a dus la popularitatea acestui pariu.

Total puncte în meci

Voleiul nu se joacă pe goluri, ci pe puncte, așa că ai posibilitatea de a miza pe numărul total de puncte dintr-un meci de volei. Există două opțiuni de pariere, sub și peste, iar mai apoi poți alege una dintre variantele propuse la casa de pariuri la care joci.

De exemplu, poate exista opțiunea de 180,5 puncte, iar pariorul poate alege dacă se vor marca mai multe sau mai puține puncte. Este un pariu simplu, intuitiv, și totodată o opțiune foarte bună pentru partidele echilibrate.

Cu toate acestea, este important să te documentezi și să analizezi statisticile înainte de a juca acest pariu.

De aceea, orice jucător care vrea să experimenteze pariurile pe volei, poate începe cu un cont la Superbet, iar mai apoi poate miza folosind sume cât mai mici, pentru a acumula experiență.

Am menționat deoarece este foarte accesibilă, așa că poate fi o recomandare utilă.

Câștigătorul unui set anume

După cum bine ai aflat deja, un meci de volei este format din mai multe seturi, așa că agențiile de pariuri îți oferă posibilitatea de a miza pe acest aspect. De exemplu, ai posibilitatea de a miza pe echipa care va câștiga un anumit set.

Cu alte cuvinte, este un pariu destul de asemănător cu cel care îți permite să mizezi pe echipa care câștigă meciul, doar că în acest caz nu te interesează rezultatul final al partidei, ci mai degrabă scorul de la finalul setului pe care alegi să mizezi.

Pariurile tip handicap

Pariurile tip handicap se bucură de un adevărat succes! În ciuda faptului că nu este un pariu foarte simplu, pariurile tip handicap sunt o opțiune des întâlnită printre pariori. Cotele sunt foarte bune în cazul pariurilor tip handicap, așa că ele pot fi folosite inclusiv pe partidele de volei.

Există două opțiuni de pariere în acest caz, mai precis handicapul asiatic și cel european.

Handicapul îți oferă posibilitatea de a acorda un avantaj sau un dezavantaj fictiv uneia dintre echipe, pentru a obține astfel pariuri interesante, cu cote cât mai atractive.