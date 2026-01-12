Lovitură la Real Madrid! nu mai este antrenorul echipei. Tehnicianul a decis să se despartă de club la doar o zi după eșecul dureros din Supercupa Spaniei. „Galacticii” au pierdut spectaculos, scor 2-3, în fața marii rivale Barcelona, iar rezultatul pare să fi cântărit decisiv.

Cine îi ia locul lui Xabi Alonso pe banca lui Real Madrid

a luat o decizie radicală la mai puțin de 24 de ore după eșecul din finala Supercupei Spaniei. Xabi Alonso nu mai este antrenorul „galacticilor”. Clubul a anunțat despărțirea printr-un comunicat oficial, în care a subliniat că plecarea s-a produs „de comun acord”. Totodată, oficialii au transmis că spaniolul va rămâne mereu o figură respectată pe Santiago Bernabéu.

În locul său, Real Madrid a ales o soluție rapidă. Alvaro Arbeloa, în vârstă de 42 de ani, este noul antrenor al echipei.

„Real Madrid anunță că, de comun acord cu Xabi Alonso, s-a decis încheierea mandatului său ca antrenor al primei echipe. Xabi Alonso va avea mereu aprecierea și admirația întregii suflări madridiste, pentru că este o legendă a lui Real Madrid și a reprezentat în permanență valorile clubului nostru. Real Madrid va fi întotdeauna casa lui. Clubul nostru îi mulțumește lui Xabi Alonso și întregului său staff tehnic pentru munca și dedicarea din această perioadă și le urează mult succes în noua etapă a vieții lor”, se arată în comunicatul clubului.

Xabi Alonso o părăsește pe Real Madrid după 34 de meciuri, în care a avut o medie de 2,24 puncte pe partidă. De la instalarea oficială pe bancă, pe 1 iunie 2025, bilanțul său a fost de 24 de victorii, 4 remize și 6 înfrângeri.

Ce spune Real Madrid despre noul antrenor