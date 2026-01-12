B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician

Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician

Ana Beatrice
12 ian. 2026, 21:24
Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cine îi ia locul lui Xabi Alonso pe banca lui Real Madrid
  2. Ce spune Real Madrid despre noul antrenor

Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. Tehnicianul a decis să se despartă de club la doar o zi după eșecul dureros din Supercupa Spaniei. „Galacticii” au pierdut spectaculos, scor 2-3, în fața marii rivale Barcelona, iar rezultatul pare să fi cântărit decisiv.

Cine îi ia locul lui Xabi Alonso pe banca lui Real Madrid

Real Madrid a luat o decizie radicală la mai puțin de 24 de ore după eșecul din finala Supercupei Spaniei. Xabi Alonso nu mai este antrenorul „galacticilor”. Clubul a anunțat despărțirea printr-un comunicat oficial, în care a subliniat că plecarea s-a produs „de comun acord”. Totodată, oficialii au transmis că spaniolul va rămâne mereu o figură respectată pe Santiago Bernabéu.

În locul său, Real Madrid a ales o soluție rapidă. Alvaro Arbeloa, în vârstă de 42 de ani, este noul antrenor al echipei.

„Real Madrid anunță că, de comun acord cu Xabi Alonso, s-a decis încheierea mandatului său ca antrenor al primei echipe. Xabi Alonso va avea mereu aprecierea și admirația întregii suflări madridiste, pentru că este o legendă a lui Real Madrid și a reprezentat în permanență valorile clubului nostru. Real Madrid va fi întotdeauna casa lui. Clubul nostru îi mulțumește lui Xabi Alonso și întregului său staff tehnic pentru munca și dedicarea din această perioadă și le urează mult succes în noua etapă a vieții lor”, se arată în comunicatul clubului.

Xabi Alonso o părăsește pe Real Madrid după 34 de meciuri, în care a avut o medie de 2,24 puncte pe partidă. De la instalarea oficială pe bancă, pe 1 iunie 2025, bilanțul său a fost de 24 de victorii, 4 remize și 6 înfrângeri.

Ce spune Real Madrid despre noul antrenor

Real Madrid a confirmat oficial numirea lui Álvaro Arbeloa ca antrenor al primei echipe. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat amplu, în care clubul a evidențiat parcursul său impresionant.

„Álvaro Arbeloa a fost antrenorul echipei Castilla din iunie 2025 și și-a dedicat întreaga carieră de antrenor în cadrul academiei Real Madrid, din 2020. A pregătit echipa Infantil A în sezonul 2020-2021, devenind campion, Cadete A în sezonul 2021-2022 și Juvenil A din 2022 până în 2025. Ca antrenor al echipei Juvenil A, a reușit tripla în sezonul 2022-2023, Liga, Copa del Rey și Copa de Campeones, și a câștigat titlul de campion în sezonul 2024-2025. Ca jucător, a făcut parte din echipa lui Real Madrid într-una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului.

A apărat tricoul nostru între 2009 și 2016, în 238 de meciuri oficiale. În această perioadă a câștigat 8 trofee: 2 Ligi ale Campionilor, 1 Campionat Mondial al Cluburilor, 1 Supercupă a Europei, 1 titlu de campion al Spaniei, 2 Cupe ale Regelui și 1 Supercupă a Spaniei. La echipa națională a Spaniei, Álvaro Arbeloa a făcut parte, de asemenea, dintr-o generație istorică, cu care a câștigat Campionatul Mondial din 2010, în Africa de Sud, și două Campionate Europene, în 2008 și 2012. A fost selecționat de 56 de ori”, a transmis Real Madrid, notează gsp.ro.

