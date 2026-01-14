B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Noua metodă de a trișa în săriturile cu schiurile. De ce își măresc sportivii penisurile

Noua metodă de a trișa în săriturile cu schiurile. De ce își măresc sportivii penisurile

Adrian A
14 ian. 2026, 14:14
Noua metodă de a trișa în săriturile cu schiurile. De ce își măresc sportivii penisurile
Cuprins
  1. Cum influențează marirea penisului performanele sportivilor
  2. Trucurile nu sunt noi

Mărirea penisului ar fi o metodă folosită de săritorii cu schiurile pentru a determina mărimea costumului, care influenţează flotabilitatea în aer.

Cum influențează marirea penisului performanele sportivilor

Într-un sport în care echipamentul este decisiv, săritorii încearcă orice metodă pentru a beneficia de un costum mai larg și implicit o portanță mai mare și sărituri mai lungi. Conform informațiilor celor de la Sport Bild, unii sportivi ar fi ajuns să-și injecteze acid hialuronic pentru a-și mări penisurile sau își pun prezervative cu silicon pentru a obține un costum mai larg și mai aerodinamic.

„Înainte de sezon, fiecare săritor este măsurat cu ajutorul unui scaner 3D care calculează, în special, dimensiunea între picioare, pornind de la punctul cel mai jos al zonei genitale. Aceasta serveşte ca bază pentru confecţionarea costumului pentru sezon. „Dacă acest punct poate fi mutat în jos, suprafaţa costumului creşte automat, ceea ce îmbunătăţeşte flotabilitatea.”, explică tabloidul german.

„Este posibil să se obţină o îngroşare temporară şi vizibilă a penisului prin injectarea de parafină sau acid hialuronic. Totuşi, aceasta nu îl alungeşte. O astfel de injecţie nu este indicată din punct de vedere medical şi prezintă riscuri.”, a explicat medicul Kamran Karim.

Trucurile nu sunt noi

În trecut s-ar fi folosit şi alte tehnici, cum ar fi umplerea cu spumă a testiculelor. Unii ar fi umplut şi prezervative cu silicon. Dar această practică ar fi dispărut din cauza verificărilor mult mai amănunţite ale controlorilor şi a măsurătorilor care se fac acum electronic.

Potrivit Bild, unele ţări ar dori să se ia noi măsuri în ceea ce priveşte săriturile cu schiurile înainte de Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina. Obiectivul este ca structura osoasă, şi nu ţesuturile moi, să fie factorul determinant al măsurii. Astfel, dimensiunea penisului nu ar mai fi luată în considerare.

Tags:
Citește și...
David Popovici i-a lăsat pe toți în spate! A fost desemnat cel mai bun înotător masculin la Premiile Acvatic 2025
Sport
David Popovici i-a lăsat pe toți în spate! A fost desemnat cel mai bun înotător masculin la Premiile Acvatic 2025
Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician
Sport
Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician
Scandal cu legendele fotbalului românesc. Boloni a provocat un adevărat tsunami. Replici dure de la familiile lui Balaci și Dobrin
Sport
Scandal cu legendele fotbalului românesc. Boloni a provocat un adevărat tsunami. Replici dure de la familiile lui Balaci și Dobrin
Semieșec pentru Cristi Chivu pe San Siro. Inter Milano a terminat la egalitate derby-ul cu campioana Napoli
Sport
Semieșec pentru Cristi Chivu pe San Siro. Inter Milano a terminat la egalitate derby-ul cu campioana Napoli
Se încinge meciul pentru semnătura lui Radu Drăgușin. Românul de la Tottenham este dorit de două echipe. Ce știe Ilie Dumitrescu despre transfer
Sport
Se încinge meciul pentru semnătura lui Radu Drăgușin. Românul de la Tottenham este dorit de două echipe. Ce știe Ilie Dumitrescu despre transfer
Toți ochii sunt pe Cristi Chivu. Un fost atacant italian îi prezice un viitor strălucit. Ce echipe mari ar putea antrena
Sport
Toți ochii sunt pe Cristi Chivu. Un fost atacant italian îi prezice un viitor strălucit. Ce echipe mari ar putea antrena
Chivu face senzație în Italia! Românul a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
Sport
Chivu face senzație în Italia! Românul a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
Emoții pentru PSG în Supercupa Franței. Olympique Marseille a avut victoria în mână, dar a pierdut la penalty
Sport
Emoții pentru PSG în Supercupa Franței. Olympique Marseille a avut victoria în mână, dar a pierdut la penalty
Cum a arătat cea mai jenantă prestație din tenisul profesionist. O jucătoare a primit wildcard la un turneu ITF, dar habar n-are să joace (VIDEO)
Sport
Cum a arătat cea mai jenantă prestație din tenisul profesionist. O jucătoare a primit wildcard la un turneu ITF, dar habar n-are să joace (VIDEO)
Lionel Messi își dezvăluie planurile de viitor. Cum arată omul din afara terenului de fotbal
Sport
Lionel Messi își dezvăluie planurile de viitor. Cum arată omul din afara terenului de fotbal
Ultima oră
15:08 - Sfânta Nina, sărbătoare importantă pe 14 ianuarie. Cine a fost și de ce este cinstită în calendarul ortodox
14:56 - Primăriile nu mai scapă. Sunt obligate să dea oameni afară. Anunțul ministrului Dezvoltării
14:54 - Dani Mocanu vrea să scape de condamnarea pentru tentativă de omor. Ce cale extraordinară a urmat
14:52 - Dacia lansează o nouă mașină electrică în 2026. Cum va arăta și cât va costa
14:51 - Șofer condamnat după ce a vândut ilegal 12,5 tone de ciocolată. Cum a fost deturnat transportul din Spania
14:41 - Alina Pușcaș, siderată de cât a ajuns să coste un aliment banal: „În halul ăsta de scump?!”
14:35 - David Popovici i-a lăsat pe toți în spate! A fost desemnat cel mai bun înotător masculin la Premiile Acvatic 2025
14:31 - Procuror ieșean condamnat pentru viol. Victima era o adolescentă de 15 ani
14:15 - Un monument istoric revine la viață în București. Care este planul proiectului de restaurare pentru clădirea-simbol din zona Gării de Nord (FOTO, VIDEO)
14:07 - Mircea Solcanu, confesiuni dureroase. Trăiește dintr-o pensie de 1.280 de lei. Ce spune despre măsurile luate de Ilie Bolojan