Noua metodă de a trișa în săriturile cu schiurile. De ce își măresc sportivii penisurile

Mărirea penisului ar fi o metodă folosită de săritorii cu schiurile pentru a determina mărimea costumului, care influenţează flotabilitatea în aer.

Cum influențează marirea penisului performanele sportivilor

Într-un sport în care echipamentul este decisiv, săritorii încearcă orice metodă pentru a beneficia de un costum mai larg și implicit o portanță mai mare și sărituri mai lungi. Conform informațiilor celor de la , unii sportivi ar fi ajuns să-și injecteze acid hialuronic pentru a-și mări penisurile sau își pun prezervative cu silicon pentru a obține un costum mai larg și mai aerodinamic.

„Înainte de sezon, fiecare săritor este măsurat cu ajutorul unui scaner 3D care calculează, în special, dimensiunea între picioare, pornind de la punctul cel mai jos al zonei genitale. Aceasta serveşte ca bază pentru confecţionarea costumului pentru sezon. „Dacă acest punct poate fi mutat în jos, suprafaţa costumului creşte automat, ceea ce îmbunătăţeşte flotabilitatea.”, explică tabloidul german.

„Este posibil să se obţină o îngroşare temporară şi vizibilă a penisului prin injectarea de parafină sau acid hialuronic. Totuşi, aceasta nu îl alungeşte. O astfel de injecţie nu este indicată din punct de vedere medical şi prezintă riscuri.”, a explicat medicul Kamran Karim.

Trucurile nu sunt noi

În trecut s-ar fi folosit şi alte tehnici, cum ar fi umplerea cu spumă a testiculelor. Unii ar fi umplut şi prezervative cu silicon. Dar această practică ar fi dispărut din cauza verificărilor mult mai amănunţite ale controlorilor şi a măsurătorilor care se fac acum electronic.

Potrivit Bild, unele ţări ar dori să se ia noi măsuri în ceea ce priveşte săriturile cu schiurile înainte de Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina. Obiectivul este ca structura osoasă, şi nu ţesuturile moi, să fie factorul determinant al măsurii. Astfel, dimensiunea penisului nu ar mai fi luată în considerare.