Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie"

Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 16:45
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
Gigi Becali a donat sume impresionante la Muntele Athos. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce sumă a donat Becali la Muntele Athos
  2. De ce nu mai merge Gigi Becali la Muntele Athos

Deputatul Gigi Becali, patronul FCSB, a donat zeci de milioane de euro chiliilor și schiturilor de la Muntele Athos. Numai că, la finele anului trecut, a anunțat brusc că nu va mai merge deloc la Muntele Athos, ci se va închina doar la câteva biserici din București.

Ce sumă a donat Becali la Muntele Athos

Becali a făcut primele donații în jurul anului 2005, iar cel mai mult a donat în perioada 2010-2020 – circa 10–15 milioane de euro. El a continat să doneze și în anii următori.

„A donat foarte mulți bani, este omul care în ultimii 15 ani a ridicat Athos. A ajutat toate chiliile românești de acolo, i-a ajutat pe toți. Cred că mai mult de 20-25 de milioane de euro. Dacă este după toți domnitorii români omul care a donat cei mai mulți bani.. Toate zonele, Gigi Becali le-a ajutat să se dezvolte.

Inclusiv unde stau eu, la chilia la Gemeni, a costat mai mult de 1 milion. Prețurile sunt foarte mari să cari piatră, sunt duble ca să ajungi. Gigi Becali, după toți domnitorii români, este cel mai bine văzut om. Când merge la înmormântări, sunt pusnici, sunt sfinți, eu cred că îi cunoaște pe toți. Foarte apreciați. Spun că va fi un sfânt, la cât bine a făcut în muntele Athos, rămâne în istorie. Că român, el a făcut cel mai mult”, a spus Adrian Ilie, acum circa doi ani, pentru Fanatik.

Gigi Becali este comparat cu domnitorii români (Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul). În plus, călugării îl văd ca pe un ctitor modern, unii spunând „o să fie sfânt” și „rămâne în istoria Athosului”.

De ce nu mai merge Gigi Becali la Muntele Athos

Însă în decembrie 2025, Becali a anunțat brusc că nu va mai merge la Muntele Athos și a explicat de ce.

„Eu la Athos nu mai merg. Mie mi-a intrat în deprindere Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita, la astea mai merg. Mă simt atât de bine în bisericile din București că nici în provincie nu mă duc. (…) M-am obișnuit în anumite locuri. (…) E posibil să mai fie la Mormântul Sfânt, o să mă mai duc. Când am fost n-am simțit așa, nu știam. Dar ce simt la Patriarhie, nu am simțit nicăieri pe fața pământului unde am fost”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.

