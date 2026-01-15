Dan Petrescu e supărat pe România. Chelsea i-a făcut o surpriză, dar fostul mare jucător e trist

Beatrice-Chelsea, fiica lui Dan Petrescu, a fost invitată de clubul londonez la derby-ul Chelsea – Arsenal 2-3, care s-a disputat miercuri seară, pe Stamford Bridge, în manșa tur din semifinalele Cupei Ligii Angliei. Surpriza i-a declanșat însă o umbră de amărăciune fostului mare fotbalist.

De ce e supărat Dan Petrescu

Dan Petrescu, care s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme de sănătate și a luat o pauză de la antrenorat, a transmis, cu tristeţe, faptul că simte că este mai apreciat în străinătate decât în România, ţara în care s-a născut şi pentru care a jucat fotbal la cel mai înalt nivel.

„În momentele astea, când au ieșit multe istorii despre mine în presă, am primit atâtea clipuri din Rusia, din Italia, din Anglia. Mai puțin din România, dar eu știam asta.

Am fost mai mult apreciat în străinătate decât aici. Asta este realitatea! Dar mergem înainte. Și în România sunt mulți care sunt alături de mine, dar parcă nu la fel de mulți ca cei din străinătate.”, a spus , pentru PRO TV.

Chelsea-Arsenal, derby-ul de suflet al lui Petrescu

”Bursucul” a fost impresionat de gestul făcut de pentru el, mai ales la un derby cu Arsenal.

„M-au surprins puţin, pentru că în ultima perioadă de când patroni sunt americanii, am înţeles că e mult mai greu să pătrunzi la meciuri şi biletele sunt mult mai scumpe. Poate s-au gândit că o să aducă puţin noroc la acest meci, într-adevăr, cel mai bun meci al meu cred a fost cel cu Arsenal.”, a declarat fostul antrenor al CFR Cluj.

În 1998, Dan Petrescu i-a dat gol lui Arsenal și a calificat-o pe Chelsea în finală. A fost cel mai bun derby al fostului mare fotbalist român.

Dan Petrescu a evoluat la Chelsea timp de cinci sezoane (1995-2000) şi a adunat 208 meciuri. A scris istorie pe Stamford Bridge, unde este considerat o adevărată legendă.