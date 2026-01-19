Gigi Becali a dezvăluit că, în trecut, a plătit avocați pentru a-i ajuta pe fanii lui Dinamo, care au fost arestați în Bulgaria după un meci internațional. Patronul FCSB a explicat și de ce îi respectă pe suporterii tuturor echipelor.

Cum i-a salvat Becali pe fanii dinamoviști

În 2005, într-o deplasarea la Sofia pentru un meci internațional, mai mulți suporteri alb-roșii au fost reținuți de poliția bulgară, sub acuzația că au vandalizat două benzinării din vecinătatea capitalei.

„Ce pot ei (n.r. fanii lui Dinamo) să spună despre mine? Că eu când a fost vorba, când au fost arestați prin Grecia și Bulgaria, nu știu… în Grecia le-am pus avocați, în Bulgaria le-am pus avocați, am intervenit. Au intervenit la mine, șefii de galerii, așa, care erau arestați acolo, ce au făcut, eu nu știu. Și au apelat la mine. Dar știu că în Bulgaria am plătit avocați (…)

Dar în Bulgaria părinții la băieții ăia… mă sunau părinții lor. Am intervenit, am plătit avocați, am adus niște oameni acolo în Bulgaria care îi cunoșteam să se ocupe. S-au ocupat. Deci ei cu mine n-au ce… Eu nici nu i-am întărâtat niciodată. Eu dacă mă laud, eu mă laud cu caii mei și cu căruța mea”, a dezvăluit Gigi Becali, pentru

Becali: Știi de ce îi respect pe suporteri?

Gigi Becali a explicat apoi de ce îi respectă pe suporterii tuturor echipelor: „Pentru că, mă, Horia (Ivanovici), știi de ce îi respect pe suporteri? Pentru că pe ploaie, pe vânt, pe cutare. Bă, ăia sunt. Când zic ei că Steaua suntem noi, Dinamo suntem noi, păi așa este. Pentru că ei sunt. Pentru că dacă el… Cine suferă, ăla e. Ăla cine suferă, cine duce chinul, ăla este. Că Becali, dacă tu stai tu în pat, ești un FCSB. Cum să fii tu FCSB? Tu stai în pat, mă. Și adevărat că la mine e afacere. Dar și ei, la ei e suflet. Înțelegi?”.