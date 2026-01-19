B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Gigi Becali a povestit cum i-a salvat pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „La ei e suflet. Înțelegi?”

Gigi Becali a povestit cum i-a salvat pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „La ei e suflet. Înțelegi?”

Traian Avarvarei
19 ian. 2026, 15:24
Gigi Becali a povestit cum i-a salvat pe suporterii lui Dinamo arestați în Bulgaria: „La ei e suflet. Înțelegi?”
Sursa foto: Inquam Photos / Ștefan Constantin
Cuprins
  1. Cum i-a salvat Becali pe fanii dinamoviști
  2. Becali: Știi de ce îi respect pe suporteri?

Gigi Becali a dezvăluit că, în trecut, a plătit avocați pentru a-i ajuta pe fanii lui Dinamo, care au fost arestați în Bulgaria după un meci internațional. Patronul FCSB a explicat și de ce îi respectă pe suporterii tuturor echipelor.

Cum i-a salvat Becali pe fanii dinamoviști

În 2005, într-o deplasarea la Sofia pentru un meci internațional, mai mulți suporteri alb-roșii au fost reținuți de poliția bulgară, sub acuzația că au vandalizat două benzinării din vecinătatea capitalei.

„Ce pot ei (n.r. fanii lui Dinamo) să spună despre mine? Că eu când a fost vorba, când au fost arestați prin Grecia și Bulgaria, nu știu… în Grecia le-am pus avocați, în Bulgaria le-am pus avocați, am intervenit. Au intervenit la mine, șefii de galerii, așa, care erau arestați acolo, ce au făcut, eu nu știu. Și au apelat la mine. Dar știu că în Bulgaria am plătit avocați (…)

Dar în Bulgaria părinții la băieții ăia… mă sunau părinții lor. Am intervenit, am plătit avocați, am adus niște oameni acolo în Bulgaria care îi cunoșteam să se ocupe. S-au ocupat. Deci ei cu mine n-au ce… Eu nici nu i-am întărâtat niciodată. Eu dacă mă laud, eu mă laud cu caii mei și cu căruța mea”, a dezvăluit Gigi Becali, pentru Fanatik.

Becali: Știi de ce îi respect pe suporteri?

Gigi Becali a explicat apoi de ce îi respectă pe suporterii tuturor echipelor: „Pentru că, mă, Horia (Ivanovici), știi de ce îi respect pe suporteri? Pentru că pe ploaie, pe vânt, pe cutare. Bă, ăia sunt. Când zic ei că Steaua suntem noi, Dinamo suntem noi, păi așa este. Pentru că ei sunt. Pentru că dacă el… Cine suferă, ăla e. Ăla cine suferă, cine duce chinul, ăla este. Că Becali, dacă tu stai tu în pat, ești un FCSB. Cum să fii tu FCSB? Tu stai în pat, mă. Și adevărat că la mine e afacere. Dar și ei, la ei e suflet. Înțelegi?”.

Tags:
Citește și...
Cele mai populare pariuri pe volei
Sport
Cele mai populare pariuri pe volei
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
Sport
Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
Superliga revine azi: cursă nebună pentru play-off. Cum arată cotele la pariuri antepost?
Sport
Superliga revine azi: cursă nebună pentru play-off. Cum arată cotele la pariuri antepost?
Dan Petrescu e supărat pe România. Chelsea i-a făcut o surpriză, dar fostul mare jucător e trist
Sport
Dan Petrescu e supărat pe România. Chelsea i-a făcut o surpriză, dar fostul mare jucător e trist
Gică Hagi, factură la gaze de 100.000 de euro: „De domeniul fantasticului”
Sport
Gică Hagi, factură la gaze de 100.000 de euro: „De domeniul fantasticului”
Ilie Dumitrescu a bătut palma cu Răzvan Burleanu. Fostul internațional va lucra pentru FRF
Sport
Ilie Dumitrescu a bătut palma cu Răzvan Burleanu. Fostul internațional va lucra pentru FRF
David Popovici i-a lăsat pe toți în spate! A fost desemnat cel mai bun înotător masculin la Premiile Acvatic 2025
Sport
David Popovici i-a lăsat pe toți în spate! A fost desemnat cel mai bun înotător masculin la Premiile Acvatic 2025
Noua metodă de a trișa în săriturile cu schiurile. De ce își măresc sportivii penisurile
Sport
Noua metodă de a trișa în săriturile cu schiurile. De ce își măresc sportivii penisurile
Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician
Sport
Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician
Scandal cu legendele fotbalului românesc. Boloni a provocat un adevărat tsunami. Replici dure de la familiile lui Balaci și Dobrin
Sport
Scandal cu legendele fotbalului românesc. Boloni a provocat un adevărat tsunami. Replici dure de la familiile lui Balaci și Dobrin
Ultima oră
16:38 - Românii din diaspora, chemați la centrele militare în caz de mobilizare. Ce riscă aceștia, dacă nu se prezintă
16:38 - Accident feroviar în Spania. MAE confirmă că doi români au fost răniți în ciocnirea dintre cele două trenuri UPDATE
16:33 - Despăgubirile la care au dreptul pasagerii în cazul anulării unei curse aviatice. Ce a decis Curtea de Justiție a UE
16:10 - Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce se modifică și ce urmărește statul
16:06 - Cele mai populare pariuri pe volei
16:02 - Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței
15:58 - Cum a adoptat Viorica Dăncilă un băiat și de ce nu a avut copii biologici: „Prima dată, soțul meu s-a uitat la mine un pic nedumerit”
15:26 - ULTIMA ORĂ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Judecătorii au dat arest la domiciliu fiului și nepotului mercenarului
15:25 - Economisește la shopping: avantajele cardurilor de cumpărături
15:14 - Vacanța de schi cu copilul, pe Valea Prahovei ori în Poiana Brașov? Cel mai „ieftin”, 1.700 lei/zi