David Popovici continuă să confirme că este un nume uriaș în natația europeană. Tânărul a fost desemnat cel mai bun înotător masculin la Premiile Sportivul Anului Acvatic European 2025, notează .

Distincția a venit după o competiție extrem de puternică, în care lupta pentru primul loc a fost intensă. Pe parcurs, Popovici a făcut față inclusiv presiunii venite din partea campionului din 2024, Leon Marchand.

Cum a reușit David Popovici să-l depășească pe Leon Marchand în 2025

Sezonul excelent al lui David Popovici a fost răsplătit pe măsură, iar românul a fost ales cel mai bun înotător masculin la Premiile Sportivul Anului Acvatic European 2025. Acesta a strâns 37,94% din voturi, după un an în care a impresionat atât la nivel U23, cât și la seniori.

În clasament, l-a depășit pe Leon Marchand, cvadruplu campion olimpic la Paris 2024, care a primit 31,52% din voturi. Francezul a avut totuși un sezon de excepție, marcat inclusiv de un record mondial spectaculos.

Popovici și-a reconfirmat forța, reușind să repete dubla mondială din 2022 în probele de 100 m și 200 m liber. În plus, la 100 m liber a coborât recordul european la 46,51, fiind la doar 0,11 secunde de recordul mondial. Mai mult, la Campionatele Europene U23 de la Samorin, el a stabilit din nou un reper european la 100 m liber, cu 46,71, înainte să își completeze drumul către o nouă dublă 100/200 m liber.

Cum a ajuns David Popovici să se teamă chiar de propriul potențial

Într-un interviu oferit unei reviste celebre, despre fricile sale. Sportivul mărturisit că nu este invincibil, chiar dacă pare de neoprit în apă.

Una dintre cele mai puternice temeri a fost trăită chiar la Campionatele Mondiale din 2025, desfășurate la Singapore. Acolo, în culmea performanței, panica l-a cuprins complet, iar emoțiile l-au lovit pe neașteptate.

„Mi-am dat seama că nu este vorba despre frica de a pierde. A fost mai degrabă vorba despre cum în timpul antrenamentului am ajuns să văd cât de bun pot fi cu adevărat și astfel mi-am valorificat acel potențial. Și doar văzând asta, simțind asta și știind că aici pot înota niște timpi uimitori, pentru mine a fost pur și simplu un fel complet nou de înfricoșător, pe care nu-l puteam înțelege cu adevărat”, a declarat sportivul pentru .