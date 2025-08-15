CFR Cluj, eliminată din Europa League! Dan Petrescu: „Echipa mai bună s-a calificat”

CFR Cluj a fost , după ce a pierdut în fața celor de la Braga, cu scorul de 0-2. Dacă în meciul tur ardelenii au reușit să marcheze măcar un gol, în manșa secundă a turul 3 preliminar Europa League, balonul clujenilor nu a prins deloc buturile.

Dan Petrescu, celor de la CFR Cluj, a vorbit despre jocul pe care l-au făcut elevii săi. Chiar și eliminați, feroviarilor nub le rămâne decât să se gândească la play-off-ul Conference League, unde o vor întâlni pe Hacken. Ambele echipe se vor lupta pentru un loc în grupele Comference League.

Dan Petrescu: „N-am trăit niciodată așa ceva”

Tehnicianul a făcut o scurtă retrospectivă a duelului cu portughezii. Antrenorul consideră că adversarii au fost mai buni, însă a adus în discuție și problemele de lot cu care s-au confruntat.

„E clar că echipa mai bună a câştigat, diferenţa de valoare s-a văzut, dar micile detalii au făcut calificarea. Dacă primeam penalty-urile avute, ei au primit un penalty mai uşor, faţă de ce am avut la Cluj. Dominau, dar nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor.

S-a văzut că e o echipă mai bună, cu calitate, iar pe noi ne-au prins fără şase jucători, fără Munteanu, Muhar, Kamara, Emerllahu, Simao, foarte greu de înlocuit. Dacă suntem realişti, echipa mai bună s-a calificat.

Dă-mi penalty-ul la Cluj, apoi poţi să le dai şi lor, dacă au avut! La 2-2 altfel veneam, dar am venit cu 1-2. Braga poate ajunge departe, poate ajunge în finală, departe de tot, că s-a văzut calitatea lor.

Mă aşteptam la mai mult de la unii jucători. Unii abia au venit la echipă, Keita are un meci şi jumătate, dar s-a văzut diferenţa de valoare şi, până la urmă, o să iasă la suprafaţă.

Braga ne-a prins descoperiţi, n-am trăit niciodată așa ceva. Dacă jucam cu cea mai bună echipă şi toţi jucătorii erau aici, aveam o şansă.

Avem finalele cu Hacken, să facem tot posibilul să o eliminăm. Nu e de valoarea lui Braga, cu tot respectul, e greu să aibă valoarea lui Braga. Să-i văd întâi, e bine că suntem şi în play-off”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă, potrivit