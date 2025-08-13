B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Dan Petrescu, suspendat trei meciuri după incidentele cu Universitatea Craiova. Ce sancțiune a mai primit acesta

Dan Petrescu, suspendat trei meciuri după incidentele cu Universitatea Craiova. Ce sancțiune a mai primit acesta

Răzvan Adrian
13 aug. 2025, 16:35
Dan Petrescu, suspendat trei meciuri după incidentele cu Universitatea Craiova. Ce sancțiune a mai primit acesta
Foto: Hepta.ro / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis miercuri, 13 august 2025, suspendarea antrenorului CFR Cluj, Dan Vasile Petrescu, pentru trei partide și aplicarea unei amenzi de 5.000 de lei, în urma eliminării din meciul cu Universitatea Craiova, informează Agerpres.

Cuprins:

  • Care este decizia Comisiei de Disciplină
  • Ce prevede articolul invocat

Care este decizia Comisiei de Disciplină

În ședința din 13 august 2025, Comisia de Disciplină a FRF a analizat raportul de joc al partidei CFR Cluj – Universitatea Craiova, în care antrenorul gazdelor, Dan Vasile Petrescu, a fost eliminat.

Potrivit comunicatului oficial, „În temeiul art. 65.a din Regulamentul Disciplinar, se sancționează antrenorul Petrescu Dan Vasile cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei”.

Ce prevede articolul invocat

Articolul 65 din Regulamentul Disciplinar se referă la „Abateri împotriva oficialilor”.

Aliniatul a) stipulează că:

  • „Persoana care săvârşeşte abateri împotriva oficialilor de joc se sancţionează astfel: suspendare de la 2 la 8 jocuri pentru comportare jignitoare ori ameninţare la adresa acestora”, potrivit Regulamentului Disciplinar FRF.

Astfel, pedeapsa aplicată lui Dan Petrescu se încadrează în limita minimă a sancțiunilor prevăzute de regulament, ceea ce sugerează că fapta a fost încadrată drept comportare jignitoare sau amenințare, și nu agresiune fizică.

Hotărârea intră în vigoare imediat și îl va împiedica pe Dan Petrescu să fie prezent pe banca tehnică la următoarele trei meciuri ale CFR Cluj. Clubul are posibilitatea de a contesta decizia conform procedurilor FRF, potrivit surselor citate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cornel Dinu: „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate. Îmi aştept sfârşitul”
Sport
Cornel Dinu: „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate. Îmi aştept sfârşitul”
Dan Alexa a anunțat că a divorțat la notar de Andrada, după scandalul de infidelitate: „A mers mult mai repede”. La cine rămâne copilul
Sport
Dan Alexa a anunțat că a divorțat la notar de Andrada, după scandalul de infidelitate: „A mers mult mai repede”. La cine rămâne copilul
Ciprian Marica, reacție după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: „Sunt dezamăgit și eu”
Sport
Ciprian Marica, reacție după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: „Sunt dezamăgit și eu”
Fotbaliștii lui Becali, bucuroși de decizia patronului: „Mă bucur că a înțeles!”
Sport
Fotbaliștii lui Becali, bucuroși de decizia patronului: „Mă bucur că a înțeles!”
Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
Externe
Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”
Sport
Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”
Cristi Borcea i-a luat fiicei mari un apartament în Miami evaluat la 1,3 milioane de dolari. Ce facilități are
Sport
Cristi Borcea i-a luat fiicei mari un apartament în Miami evaluat la 1,3 milioane de dolari. Ce facilități are
Fază bizară la Cincinnati: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil care plângea în timpul meciului cu Arina Sabalenka (VIDEO)
Sport
Fază bizară la Cincinnati: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil care plângea în timpul meciului cu Arina Sabalenka (VIDEO)
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Eveniment
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Scandal cu amenințări în fotbal. Șucu cere demisia șefului LPF: „Plătit regeşte, se deplasează la palat pentru a pupa inelul” / Replica lui Iorgulescu: „Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă”
Sport
Scandal cu amenințări în fotbal. Șucu cere demisia șefului LPF: „Plătit regeşte, se deplasează la palat pentru a pupa inelul” / Replica lui Iorgulescu: „Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă”
Ultima oră
17:03 - Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
17:02 - Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția
16:45 - Ce diferențe există între gresia de interior și gresia de exterior
16:42 - Caz șocant! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul! Cum s-a petrecut totul
16:30 - Ologarhul Vladimir Plahotniuc, aproape de extrădarea în Republica Moldova. Ce decizie au luat autoritățile grecești
16:21 - Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie
16:19 - Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!
16:15 - Newsweek: Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
15:57 - Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari
15:55 - Irinel Columbeanu, criticat dur de marele artist Ion Lăceanu: „A petrecut cu femeile. Trebuia să pună bani la saltea”