Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis miercuri, 13 august 2025, suspendarea antrenorului CFR Cluj, Dan Vasile Petrescu, pentru trei partide și aplicarea unei amenzi de 5.000 de lei, în urma eliminării din meciul cu Universitatea Craiova, informează .

Cuprins:

Care este decizia Comisiei de Disciplină

Ce prevede articolul invocat

În ședința din 13 august 2025, Comisia de Disciplină a a analizat raportul de joc al partidei CFR Cluj – , în care antrenorul gazdelor, Dan Vasile Petrescu, a fost eliminat.

Potrivit comunicatului oficial, „În temeiul art. 65.a din Regulamentul Disciplinar, se sancționează antrenorul Petrescu Dan Vasile cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei”.

Articolul 65 din Regulamentul Disciplinar se referă la „Abateri împotriva oficialilor”.

Aliniatul a) stipulează că:

„Persoana care săvârşeşte abateri împotriva oficialilor de joc se sancţionează astfel: suspendare de la 2 la 8 jocuri pentru comportare jignitoare ori ameninţare la adresa acestora”, potrivit .

Astfel, pedeapsa aplicată lui Dan Petrescu se încadrează în limita minimă a sancțiunilor prevăzute de regulament, ceea ce sugerează că fapta a fost încadrată drept comportare jignitoare sau amenințare, și nu agresiune fizică.

Hotărârea intră în vigoare imediat și îl va împiedica pe Dan Petrescu să fie prezent pe banca tehnică la următoarele trei meciuri ale CFR Cluj. Clubul are posibilitatea de a contesta decizia conform procedurilor FRF, potrivit surselor citate.